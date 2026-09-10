Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες θαυμαστές του, οι οποίοι ανατρέχουν σε στιγμές από τη μεγάλη πορεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας πίσω του σημαντικές ερμηνείες και τραγούδια που συνόδευσαν πολλές γενιές.

Όταν τραγούδησε μαζί με τον Παντελή Παντελίδη

Μέσα σε αυτό το κλίμα συγκίνησης, ένα παλιό βίντεο από το παρελθόν ήρθε ξανά στο προσκήνιο και άρχισε να κυκλοφορεί έντονα στα κοινωνικά δίκτυα. Στο απόσπασμα εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης δίπλα στον Παντελή Παντελίδη, να τραγουδάει το «Λιώμα στον γκρεμό», σε μια στιγμή που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Το βίντεο, το οποίο είχε δημοσιευτεί και στο YouTube, αναδημοσιεύτηκε από πολλούς χρήστες, με αρκετούς να σχολιάζουν τη συνάντηση των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών.

«Ας τραγουδήσουν μαζί στη γειτονιά των αγγέλων», «Αυτό το σχήμα θα το δούμε όλοι από ψηλά, RIP», «Απίστευτο ότι και οι δύο είναι στον ουρανό πλέον», ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν από χρήστες. Άλλοι αναφέρθηκαν στη συγκλονιστική διαδρομή των δύο τραγουδιστών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα βρεθούν εκεί πάνω, στην αληθινή ζωή. Καλό ταξίδι στο φως και καλή Ανάσταση ψυχής», ενώ πολλοί στάθηκαν στο γεγονός ότι πρόκειται για δύο ξαφνικές απώλειες που συγκλόνισαν το κοινό. «Δύο άδικοι και ξαφνικοί θάνατοι που μας συγκλόνισαν. Καλό παράδεισο και στους δύο. Τα είδωλα της καψούρας μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιοι θαυμαστές.