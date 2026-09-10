Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, σόκαρε το πανελλήνιο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά η διάρκεια πλασμαφαίρεσης, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία ανανέωσης του αίματος και αποβολής τοξινών. «Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Σημειώνεται πως η πλασμαφαίρεση απαιτεί επίβλεψη από αιματολόγο και εξειδικευμένη ομάδα, ενώ στην Ελλάδα επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε ελάχιστα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία λόγω των υψηλών κινδύνων, όπως η ανακοπή και το αλλεργικό σοκ.

Το βράδυ της Τετάρτης (09/09) ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, καθώς και η σύζυγός του, η οποία δηλώνει γυναικολόγος, μετέβησαν στο ΑΤ Κυψέλης προκειμένου να καταθέσουν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό, ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Απλώς καταθέτουν ως μάρτυρες. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο και τη δική μου δικηγορική εταιρεία με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη η διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια», είπε ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός.

Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, κατά την παραμονή του στο ιατρείο, αλλά και πριν μεταβεί εκεί, καθώς και στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου διεκομίστη.

Ακόμα θα εξεταστούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, ενώ αναμένεται και τα πόρισμα του ιατροδικαστή που θα διενεργήσει τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το χρονικό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί την Τετάρτη (9/9) σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραγουδιστή και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», το οποίο εφημέρευε.

Η προσπάθεια των διασωστών συνεχίστηκε και στα επείγοντα του νοσοκομείου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Παρά τις επίμονες προσπάθειες, ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Ελπίς» ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) είναι μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα του ασθενούς και αντικαθίσταται με ειδικά υγρά υποκατάστασης. Στόχος δεν είναι ένας γενικός «καθαρισμός» του οργανισμού, αλλά η απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα και μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή επιδείνωση μιας νόσου, όπως παθολογικά αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες.

Το αίμα αποτελείται από ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, τα οποία κυκλοφορούν μέσα στο πλάσμα, το υγρό τμήμα του αίματος. Το πλάσμα περιέχει νερό, πρωτεΐνες, ηλεκτρολύτες, ορμόνες, παράγοντες πήξης και αντισώματα. Σε ορισμένες ασθένειες, όμως, το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα που στρέφονται εναντίον του ίδιου του οργανισμού και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε νεύρα, νεφρούς, αγγεία, μύες ή άλλους ιστούς.

Κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας, όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κυτταρικά στοιχεία. Τα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό, ενώ το πλάσμα που έχει αφαιρεθεί αντικαθίσταται συνήθως με λευκωματίνη ή, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, με πλάσμα από δότη. Η επιλογή του υγρού αντικατάστασης εξαρτάται από τη νόσο και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Η διάρκεια της συνεδρίας εξαρτάται από το σωματικό βάρος, τον όγκο πλάσματος που πρέπει να ανταλλαχθεί και τη συνολική κατάσταση του ασθενούς. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, επειδή η πλασμαφαίρεση απομακρύνει ουσίες που ήδη κυκλοφορούν στο αίμα, αλλά δεν εμποδίζει από μόνη της τον οργανισμό να παράγει νέα παθολογικά αντισώματα.

Πιθανοί κίνδυνοι και παρενέργειες

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής όταν πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αλλά, όπως κάθε εξωσωματική θεραπεία, μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές.

Μεταξύ των συχνότερων είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η ζάλη, η αδυναμία και οι μεταβολές στα επίπεδα ασβεστίου εξαιτίας της χρήσης αντιπηκτικών ουσιών, όπως το κιτρικό. Μπορούν επίσης να παρουσιαστούν προβλήματα που σχετίζονται με τη φλεβική πρόσβαση, όπως αιμάτωμα, αιμορραγία ή λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν απαιτείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας.

Στην κλασική ανταλλαγή πλάσματος, μαζί με τις ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να απομακρυνθούν και χρήσιμες πρωτεΐνες, όπως ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης. Όταν χρησιμοποιείται πλάσμα από δότη ως υγρό αντικατάστασης, υπάρχει επίσης πιθανότητα αλλεργικής ή άλλης αντίδρασης.