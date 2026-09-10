Μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή φράση του Λάμπρου Κωνσταντάρα ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ο παρουσιαστής έγραψε στο προφίλ του στο Instagram «Καλοφάγωτα τώρα», ένα σχόλιο που πολλοί συνέδεσαν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη ρήξη με την οικογένειά του.

Παρότι ο παρουσιαστής δεν έκανε καμία άμεση αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε εξήγησε σε τι ακριβώς αναφερόταν με τη συγκεκριμένη φράση, η ανάρτησή του μέσα σε λίγα λεπτά συγκέντρωσε πλήθος σχολίων.

Κάποια από τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από την ανάρτηση ήταν χαρακτηριστικά: «Είπες αυτό που σκεφτήκαμε όλοι», ενώ άλλος χρήστης σχολίασε: «Εύχομαι απλά να πάνε όλα σε ιδρύματα». Παράλληλα, υπήρξαν και μηνύματα στήριξης προς τον παρουσιαστή, όπως: «Λαμπρό, αν σε πήγαινα 10 για την ευθύτητά σου, τώρα σε πάω 1000», «Είπες ότι σκέφτεται όλη η Ελλάδα απόψε», «Τι έγραψες ρε άνθρωπε, υποκλίνομαι».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, γύρω από ζητήματα που αφορούσαν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εταιρικές υποθέσεις. Ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη ρήξη στις οικογενειακές του σχέσεις, την οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε περιγράψει ως μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες της ζωής του. Μάλιστα, στην τελευταία του συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος είχε δακρύσει όταν είπε: «Δεν με βοήθησε ποτέ κανείς στη ζωή μου, μόνο η πίστη μου και ο Θεός».

Παράλληλα, ο τραγουδιστής κλήθηκε να αντιμετωπίσει και μια ακόμη σοβαρή υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πρόκειται για την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση, την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς την ψευδή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πως η δημοσιότητά του τον έχει κάνει διαχρονικά να ζει με τον φόβο ότι οποιαδήποτε κίνησή του μπορεί να παρερμηνευτεί.