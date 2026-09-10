Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε το πρωινό της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μία ημέρα μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, που προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και στους θαυμαστές του.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, αναφέρθηκαν στον αγαπημένο τραγουδιστή και θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο. Μίλησαν για έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή παρουσία του στη σκηνή, αλλά και για τον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από τη δημοσιότητα και τα φώτα.

«Τον λένε Γιώργο και σταμάτησε να τραγουδάει. Ο Γιώργος που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, τραγούδησε τον έρωτα, κλάψαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, στεναχωρηθήκαμε μαζί του. Ένας ροκ σταρ, πραγματικός ροκ σταρ από τη Νίκαια. Ένα παιδί λαϊκό, που όμως είχε όλη την αστερόσκονη πάνω του», σχολίασε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Σήμερα είναι Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Θα έλεγα ότι είναι μια μαύρη Πέμπτη. Δεν είναι μόνο ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε πάρα πολύ κόσμο. Ό,τι και να πεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένα παιδί που δεν έκανε κακό ποτέ σε κανέναν. Αντίθετα, πολλοί του κάνανε κακό και τον τελευταίο χρόνο πέρασε μια ταραχώδη περίοδο. Όμως σήμερα θέλω να το πω κι αυτό. Είναι μια μαύρη Πέμπτη γιατί γίνονται οι κηδείες των δύο πιλότων. Κηδεύουμε τους ήρωές μας. Ό,τι και να πεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν ένας άνθρωπος της νύχτας, ένας μοναχικός άνθρωπος. Ήταν όμως αγαπητός, αγαπητό παιδί. Τον αγαπούσε ο κόσμος».

«Τον αγαπούσε ο κόσμος γιατί ήταν πολύ κοντά στον κόσμο. Ο Γιώργος δεν ήταν φίλος μου, δεν τον ήξερα. Ήταν άνθρωπός μας. Ήταν ο καλλιτέχνης που ακουμπούσε, ακουμπούσε ρε παιδί μου, ακουμπούσε τα συναισθήματα. Δεν ήταν ο δημοσιοσχετίστας καλλιτέχνης. Ήταν αυθεντικός. Δεν ήθελε πολλά πολλά, δεν ήθελε πολλά για τη ζωή του», σημείωσε στη συνέχεια η δημοσιογράφος και τόνισε: «Εγώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ. Δεν σεβάστηκαν πολύ αυτό που είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα. Έτσι; Θα το πούμε και αυτό γιατί νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί».

«Να πούμε και το άλλο. Εχθές μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους δημοσιογράφους, κάποιοι επέλεξαν να πάνε έξω από το νοσοκομείο και να κάνουν ότι ήρθε μεγάλη καταστροφή, να κλαίνε και να αγκαλιάζονται. Και το λέω αυτό, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι δεν τον σεβάστηκαν. Και είναι και συγγενείς, είναι και δήθεν δήθεν, οι οποίοι ήθελαν το καλό του, αλλά τελικά μόνο το καλό του δεν θέλανε» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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