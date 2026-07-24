Ο Αλέξης Σταμάτης αποχαιρετίστηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026, με την τελετή να πραγματοποιείται στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο πεζογράφος απεβίωσε στις 21 Ιουλίου σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας πίσω του μια εκτενή διαδρομή στον χώρο των γραμμάτων.

Ήχοι κλασικής μουσικής από πιάνο συνόδευσαν την εξόδιο διαδικασία. Στον χώρο παρευρέθηκαν η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου, η μητέρα του, Μπέτυ Αρβανίτη, και ο πατέρας του, Κώστας Σταμάτης.

Στο σημείο παραστάθηκαν επίσης άνθρωποι του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, μεταξύ των οποίων η Λένα Παπαληγούρα, ο Άλκης Παναγιωτίδης και ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από τον χώρο, καθώς και στιγμιότυπα με τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του.