Το Moonrise στη Μύκονο δεν πέρασε απαρατήρητο. Η εντυπωσιακή θαλαμηγός μήκους σχεδόν 100 μέτρων έχει αγκυροβολήσει στο νησί των Κυκλάδων, προσελκύοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονται στην περιοχή, όπου το εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live tv.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα superyachts διεθνώς, το οποίο συνδέεται με τον συνιδρυτή του WhatsApp, Jan Koum. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους ανθρώπους του κλάδου παγκοσμίως και διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό δημόσιο προφίλ.

Το βραβευμένο yacht των σχεδόν 100 μέτρων

Το Moonrise παραδόθηκε το 2020 από το ολλανδικό ναυπηγείο Feadship και ξεχώρισε αμέσως για τις διαστάσεις και τις τεχνολογικές του προδιαγραφές.

Με μήκος 99,95 μέτρα, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από την εταιρεία, ενώ το 2021 απέσπασε το βραβείο Best Displacement Motor Yacht άνω των 3.000 GT στα World Superyacht Awards.

Η εξωτερική του σχεδίαση χαρακτηρίζεται από τη γκρι γάστρα, τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και τις καθαρές αρχιτεκτονικές γραμμές που το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς στον χώρο των mega yachts.

Οι παροχές που θυμίζουν πλωτό ξενοδοχείο

Το Moonrise μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 άτομα σε οκτώ πολυτελείς σουίτες, ενώ για τη λειτουργία του εργάζονται 32 μέλη πληρώματος.

Στους χώρους του περιλαμβάνονται:

• ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη

• ελικοδρόμιο

• beach club με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα

• γυμναστήριο και χώροι ευεξίας

• αίθουσα κινηματογράφου

• μεγάλες εξωτερικές ζώνες αναψυχής και φιλοξενίας

Η φιλοσοφία σχεδιασμού του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδιωτικότητα και στην άνετη διαμονή των επιβατών.

Γιατί το Moonrise θεωρείται ξεχωριστό

Πέρα από το μέγεθός του, το Moonrise έχει αποκτήσει φήμη για τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου κατά την πλεύση.

Οι μηχανικοί της Feadship επένδυσαν σε εξειδικευμένες λύσεις για τη μείωση κραδασμών και ήχων, με αποτέλεσμα ένα περιβάλλον που προσφέρει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα άνεσης στους επιβαίνοντες.

Στον κόσμο του yachting, αρκετοί το περιγράφουν περισσότερο ως μια ιδιωτική πλωτή κατοικία παρά ως ένα σκάφος επίδειξης, καθώς η έμφαση έχει δοθεί στη διακριτική πολυτέλεια και όχι στις υπερβολές.

Ανάμεσα στα ακριβότερα superyachts της αγοράς

Το 2026 το Moonrise προσφέρθηκε προς πώληση για πρώτη φορά, με την τιμή του να υπολογίζεται κοντά στα 325 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό το κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβότερα superyachts που έχουν διατεθεί ποτέ στην παγκόσμια αγορά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή της κατηγορίας του.