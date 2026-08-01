Στο έλεος της καταστροφικής πυρκαγιάς βρίσκεται το Πόρτο Γερμενό, με τη φωτιά να αναζωπυρώνεται στη Βοιωτία, με αποτέλεσμα να δωθεί νέα εντολή εκκένωσης.

Ο Αντιδήμαρχος Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, έχουν καεί πάνω από 150 κατοικίες, τονίζοντας ότι η καταστροφή είναι μεγάλη.

Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου:

Επιπλέον, η φωτιά αναζωπυρώθηκε στον οικισμό της Λιβαδόστρας, καίγοντας μάλιστα ένα ποιμνιοστάσιο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή εκκένωσης, με το 112 να στέλνει σχετικό μήνυμα.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να μη μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρα μέσα, ενώ για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Εθελοντής πυροσβέστης περιγράφοντας την κατάσταση στην περιοχή, είπε στην ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20-30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν».

Εκκενώθηκε η Ψάθα

Χωριό – φάντασμα είναι η Ψάθα, δίπλα στο Πόρτο Γερμενό, καθώς εκκενώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, και οι μόνοι που παραμένουν στο σημείο είναι πυροσβέστες και εθελοντές.

Οι φλόγες αυτή την ώρα βρίσκονται πάνω στο βουνό, ωστόσο οι άνεμοι είναι εξαιρετικά ισχυροί και σκάφη της Πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα.

Κάηκε πυροσβεστικό όχημα

Συγκλονίζει βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα και δείχνει πυροσβεστικό όχημα στο Πόρτο Γερμενό να έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

Το βίντεο προβλήθηκε στο OPEN και φαίνεται το όχημα να έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά έκαψε ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ στην περιοχή για αρκετή ώρα ακούγονταν εκρήξεις.

Δείτε βίντεο:

Στο Συντονιστικό ο Μητσοτάκης, ενημερώθηκε για τις φωτιές

Ο πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση σε αυτές του Αγίου Βασίλειου (Πόρτο Γερμενού) και της Ξηρονομής.

Μετά την ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφάλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στις Νεραντζιές

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές και το 112 να στέλνει μηνύματα για εκκένωση.

Πιο αναλυτικά, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

112 στο Αίγιο

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Αρραβωνίτσα, Συνανιά, ‘Αγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, του Δήμου Αιγιαλείας, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το ‘Αλσος και Νεραντζιές, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, από το απόγευμα της Παρασκευής.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στο Ρέθυμνο, χωρίς να έχει τεθεί υπό έλεγχο όμως, καθώς συνεχίζονται οι μάχες με τις αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν περισσότεροι από 270 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εκατοντάδες εθελοντές, κάτοικοι και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Επιφυλακή στο Άργος

«Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, στις περιοχές Φίχτι, Κουτσοπόδι και Μπόρσα του Δήμου ‘Αργους – Μυκηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανές αναζωπυρώσεις», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Βασίλης Σιδέρης.

Όπως πρόσθεσε, «επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, υπάρχει το ενδεχόμενο να σημειωθεί κάποια μικρή αναζωπύρωση μέσα στις καμένες εκτάσεις, διότι σιγοκαίνε κορμοί ελαιόδεντρων».

«Εκεί λοιπόν», συνέχισε, «βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις και αν χρειαστεί επεμβαίνουν άμεσα», συμπληρώνοντας πως «δεν υπάρχει εστία φωτιάς, ούτε καπνός, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα».

Όσον φορά τις ζημιές από τη φωτιά, η καταγραφή αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου της πυρόσβεσης, ενώ σύμφωνα με τον Βασίλη Σιδέρη, «μέχρι τώρα, οι περισσότερες ζημιές από την πυρκαγιά εντοπίζονται σε ελαιοκαλλιέργειες».