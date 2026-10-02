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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Καστοριάς.

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρονται πληροφορίες για απειλή κατοικημένης περιοχής.