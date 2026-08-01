Στάχτη έγινε το Πόρτο Γερμενό, με σπίτια να παραδίδονται στις φλόγες το ένα μετά το άλλο, καθώς η φωτιά φαίνεται να έχει περάσει μέσα στον οικισμό. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 300 πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με την πυρκαγιά, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή της.

«Με το πέρασμα της ημέρας θα ενισχυθούν τα εναέρια μέσα» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Στο Πόρτο Γερμενό, τα εννέα καναντέρ και τα τέσσερα ελικόπτερα συνεχίζουν να κάνουν ρίψεις και πλευρικά αλλά και προς το μέτωπο της πυρκαγιάς για να μπορεί να κοπεί αυτή η δυναμική με το πέρασμα της ημέρας και θα ενισχυθούν και με άλλα εναέρια μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό και όπου αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε η διαχείριση να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε εναέρια μέσα μέχρι και το τελευταίο φως» δήλωσε λίγο μετά τις 8:20 ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής.

Ωστόσο, αργότερα τα εναέρια σταμάτησαν να επιχειρούν, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο μέτωπο που ξεκίνησε από την περιοχή της Ξηρονομής η φωτιά κατευθύνεται προς Δομβραίνα και για το λόγο αυτό στις 05:03 στάλθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη.

Στο άλλο μέτωπο, που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, για την οποία εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 2:05 με την οδηγία όσοι βρίσκονται στην περιοχή να κατευθυνθούν προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενού και το δεύτερο στις 03:16 με την οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Όπως έγινε γνωστό, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, και 92 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εναέριες ρίψεις νερού 18 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, με το ένα από αυτά τα τελευταία να χειρίζεται τον συντονισμό τους.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και σήμερα, καθώς στην Αττική και στην Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς («κατηγορία 5»), ενώ πολλές άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, με άλλα λόγια υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.