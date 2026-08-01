Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στη Βοιωτία με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο να δημοσιεύει δορυφορική φωτογραφία της NASA που δείχνει την καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία που δημοσίευσε: