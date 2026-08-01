Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στη Βοιωτία με τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο να δημοσιεύει δορυφορική φωτογραφία της NASA που δείχνει την καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Δείτε τη δορυφορική φωτογραφία που δημοσίευσε: