Ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας δεν έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στη Σύνοδο της G20, καθώς οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του τον σνόμπαραν.

Ο Άντον Σιλουάνοφ βρέθηκε στη Σύνοδο, κατόπιν πρόσκλησης από τις Η.Π.Α., καθώς η Αμερική ως διοργανώτρια χώρα έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει όποιον θέλει. Για πρώτη φορά λοιπόν μετά το 2022, που η Ρωσία αποκλείστηκε λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, βρέθηκε Ρώσος Υπουργός στη G20.

Οι Financial Times έγραψαν ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η παρουσία του Ρώσου Υπουργού Οικονομικών Άντον στη σύνοδο των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα, εν μέσω του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο Σιλουάνοφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Σκοτ Μπέσεντ, και οι δύο συζήτησαν τις ρωσοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις καθώς και θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο της G20.

Ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ

Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα «The Hill» ότι ο Μπέσεντ «κατέστησε σαφές» στον Σιλουάνοφ ότι οι Η.Π.Α. «δεν θα παράσχουν οικονομική βοήθεια στη Ρωσία έως ότου τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Όταν προσπάθησε να συζητήσει θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και στα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα, ο υπουργός Μπέσεντ τον διέκοψε απότομα και είπε ότι τίποτα δεν είναι εφικτό μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος», ανέφερε η πηγή.

Η συνάντηση πραγματοποιείται την ώρα που το Κογκρέσο συζητά ένα νέο νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το νομοσχέδιο θα παρέχει στον Πρόεδρο την εξουσία να επιβάλει δασμούς στις πέντε πρώτες χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, μεταξύ άλλων μέτρων.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει και απειλήσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει για τη λήξη του πολέμου. Όταν η Ρωσία παρέλυσε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, τη Lukoil και τη Rosneft, τον Οκτώβριο του 2025.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, όμως, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ότι ανησυχούσε για το μήνυμα που έστελναν οι Η.Π.Α. στη Ρωσία προσκαλώντας αξιωματούχους της στη Σύνοδο της G20, και ότι η Ευρώπη ετοίμαζε ένα ακόμη πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Μια κοινή προσέγγιση θα ήταν η καλύτερη λύση, όμως μερικές φορές δεν είναι σαφές αν υπάρχει πιθανότητα χαλάρωσης της στάσης εκεί. Γι’ αυτό θεωρώ αρκετά ανησυχητικό το μήνυμα που στέλνει η υποδοχή του Ρώσου Υπουργού Οικονομικών εδώ», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ, σύμφωνα με το Reuters.