Σε μια νέα περίοδο ανακατατάξεων εισέρχεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τις εταιρείες που ακολουθούν τους μεγαλύτερους ομίλους, να ενισχύουν τη θέση τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον καθώς η ίδια η αγορά αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, με την παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει τα 3,26 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Μάλιστα οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ενισχύουν το ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς ως θεσμού.

Είναι κοινός τόπος ότι οι ισορροπίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Πίσω από τους μεγάλους ομίλους έχει διαμορφωθεί μια ομάδα ασφαλιστικών εταιρειών που ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους, αυξάνουν την παραγωγή τους και δημιουργούν νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Ιντερσαλόνικα, η Interlife, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, η Μινέττα Ασφαλιστική, η Ατλαντική Ένωση, η NP Ασφαλιστική, η Interasco, η Δύναμις, η Syndea και η Ευρώπη Ασφαλιστική. Πρόκειται για επιχειρήσεις με διαφορετικό μέγεθος, μετοχική σύνθεση και στρατηγική, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης για να διευρύνουν το αποτύπωμά τους.

Η εικόνα των μεγεθών δείχνει ότι οι αποστάσεις μεταξύ αρκετών εταιρειών περιορίζονται. Η Ιντερσαλόνικα Ζημιών έκλεισε το 2025 με παραγωγή περίπου 139 εκατ. ευρώ και αύξηση 8,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,69 εκατ. ευρώ.

Η Interlife κινήθηκε επίσης ανοδικά, με την παραγωγή της να φτάνει τα 109,27 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8,9%. Ακολουθεί η Υδρόγειος Ασφαλιστική, η οποία έχει περάσει υπό τον έλεγχο της ιταλικής Reale International και ξεπέρασε το όριο των 100 εκατ. ευρώ, με παραγωγή 106,4 εκατ. ευρώ και αύξηση 12,5%.

Ακόμη υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εμφάνισε η Μινέττα Ασφαλιστική, η οποία πλησίασε επίσης το συγκεκριμένο όριο. Η παραγωγή της αυξήθηκε κατά 19,3%, φτάνοντας τα 94,7 εκατ. ευρώ. Στην Ατλαντική Ένωση η παραγωγή διαμορφώθηκε σε 68,01 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,6%.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία η ανάπτυξη δεν συγκεντρώνεται αποκλειστικά στις εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή. Μικρότεροι και μεσαίοι παίκτες διεκδικούν περισσότερο χώρο, ενώ η είσοδος ισχυρών μετόχων και οι επιχειρηματικές συμφωνίες μπορούν να μεταβάλουν ταχύτερα τις υφιστάμενες ισορροπίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ευρώπη Ασφαλιστικής, η οποία το 2025 εμφάνισε αύξηση παραγωγής 25,6%, φτάνοντας τα 27,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει περάσει στον έλεγχο της Ευρώπη Holdings, ενώ οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία απορρόφησης της τελευταίας από την CrediaBank δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της.

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα

Ο ανταγωνισμός, πάντως, δεν εξαντλείται στην παραγωγή ασφαλίστρων. Η κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια, η δυνατότητα πρόσβασης σε ισχυρά δίκτυα διανομής και η οικονομική επιφάνεια των μετόχων αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, η στενότερη σύνδεση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών μέσω του bancassurance δημιουργεί έναν ακόμη παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τα μερίδια αγοράς. Την ίδια στιγμή, η παρουσία διεθνών ασφαλιστικών ομίλων και οι συμφωνίες εξαγορών και συνεργασιών ενισχύουν την τάση συγκέντρωσης.

Οι εταιρείες καλούνται επομένως να αναπτυχθούν σε μια αγορά μεγαλύτερη αλλά και περισσότερο απαιτητική, όπου η αύξηση της παραγωγής από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ισχυρή θέση.

Στα 3,26 δισ. ευρώ η παραγωγή στο εξάμηνο

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτή η μάχη αποτυπώνεται στα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 3,26 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τη μεγαλύτερη δυναμική εμφάνισαν οι ασφαλίσεις Ζωής, με παραγωγή 1,589 δισ. ευρώ και άνοδο 20,1%. Οι κλασικές ασφαλίσεις Ζωής διαμορφώθηκαν σε 714,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις έφτασαν τα 706,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26,1%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,5%, στα 1,667 δισ. ευρώ. Η αστική ευθύνη οχημάτων παρέμεινε η μεγαλύτερη κατηγορία με 442,9 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι ασφαλίσεις ασθενειών με 294,5 εκατ. ευρώ και οι ασφαλίσεις πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης με 241,2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα δυναμικός ήταν ο Ιούνιος, όταν η συνολική παραγωγή έφτασε τα 603 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 18% σε ετήσια βάση. Οι ασφαλίσεις Ζωής σημείωσαν άνοδο 30,6% και οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών 7,5%.

Σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, η συνολική παραγωγή αυξάνεται κατά 10,2%. Η διεύρυνση της ασφαλιστικής πίτας δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά παράλληλα ανεβάζει τον πήχη του ανταγωνισμού, καθώς περισσότεροι παίκτες διεκδικούν ενισχυμένη θέση στον νέο χάρτη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.