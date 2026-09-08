Στον νέο «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και στη στήριξη των συνταξιούχων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο «ήρθε για να μείνει» και εξήγησε ότι η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει σε ποιο επενδυτικό προϊόν της τράπεζας θα τοποθετείται το ποσό που συγκεντρώνεται. Παράλληλα, η κρατική συνδρομή θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού.

«Δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά»

Αναφερόμενος στο συνολικό πακέτο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με παράλληλη δημοσιονομική ισορροπία.

Όπως είπε, «αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, βάζουμε το κριτήριο της δικαιοσύνης όπως με το τεκμαρτό και δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα ενίσχυση των συνταξιούχων, επισημαίνοντας ότι για ένα μέρος των δικαιούχων τα 400 ευρώ ισοδυναμούν πρακτικά με μία 13η σύνταξη.

Γιατί τέθηκε το όριο των 65 ετών

Ο υπουργός κλήθηκε να εξηγήσει και το ηλικιακό όριο των 65 ετών για τη χορήγηση της ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι όσοι βρίσκονται πάνω από αυτή την ηλικία έχουν αντικειμενικά μικρότερα περιθώρια ενίσχυσης του εισοδήματός τους μέσω εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στους συνταξιούχους να συνεχίζουν να εργάζονται.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει και άλλες παρεμβάσεις που διευρύνουν σταδιακά τον αριθμό των δικαιούχων, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο των μέτρων έχει ορίζοντα έως το 2030.

«Με τα σημερινά δεδομένα, τα μέτρα είναι αυτά»

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξουν και νέες παρεμβάσεις πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εμφανίστηκε συγκρατημένος.

«Με τα σημερινά δεδομένα, τα μέτρα είναι αυτά. Δεν θα σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα μέτρα κι άλλος χώρος», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις.

Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποφάσεων εφόσον μεταβληθούν ουσιαστικά τα οικονομικά δεδομένα τους επόμενους μήνες. Όπως εξήγησε, το κράτος πρέπει να διατηρεί εφεδρείες ώστε να μπορεί να αντιδρά σε απρόβλεπτες κρίσεις ή έκτακτες ανάγκες, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα «ή έχουμε εφεδρείες ή βρίσκουμε εφεδρείες».