Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της δραστηριότητάς της, η Gerobo περνά στην επόμενη φάση ανάπτυξης, εγκαινιάζοντας νέα γραφεία στη Νέα Ερυθραία και διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των ρομποτικών λύσεων που διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Με την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σε ρομποτικά συστήματα καθαρισμού και εξυπηρέτησης, με πληθώρα εξιδεικευμένων και μοναδικών πιλοτικών εφαρμογών από το μετρό στο Σύνταγμα έως και ιδιωτικούς χώρους υποδομών, ως πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που επιχειρεί κάθετα σε αυτόν τον τομέα με service και automation solutions, προχωρά με σύμμαχο την εκπαίδευση του πελάτη, την αξιοπιστία του after sales support και της καθημερινής παρακολούθησης των συστημάτων σε όλο το πελατολόγιο.

Παράλληλα, ετοιμάζει ακόμα καλύτερες λύσεις για τη Βιομηχανία, τα Logistics και τους κλάδους Supermarket, Ξενοδοχεία, Retail, Horeca, Pharmaceutical, Shipping, κ.α.

Τα τελευταία χρόνια, αναβαθμίστηκαν με ρομποτική τεχνολογία αιχμής πολλαπλές εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς κλάδους με τη βοήθεια του Physical AI. Ενδεικτικοί πελάτες είναι οι ΑΒ Βασιλόπουλος, Elval Halcor, Vitex, Loulis Group, Αρχοντάκης ΑΕΒΕ, Cordia Facility & Energy Solutions (Vodafone, Ellinikon Experience Park), Ανοδική Services (Νοσοκομείο Αττικόν), ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε., ιδιωτικές κλινικές, κ.α.

H Gerobo, όπως αναφέρει η διοίκηση, δίνει μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες κάθε εγκατάστασης, μιας και η γνώση που έχει αποκτήσει οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών στη συνεργασία της με Διευθυντές Παραγωγής & Logistics, warehouse managers, Real Estate & ΙΤ managers, Security managers, account managers, automation engineers κτλ, με πολλά χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο τους.

Ο συνδυασμός της κάθε συνεργασίας έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτατη υλοποίηση ρομποτικών εγκαταστάσεων.

Η γκάμα των ρομποτικών συστημάτων της Gerobo αυξάνεται με νέες, διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες, τόσο με ρομποτικές λύσεις στον αυτόνομο καθαρισμό, τα security (robot AMR + Drone security λύση), τη μεταφορά παλετών/διακίνηση εμπορευμάτων, την εξυπηρέτηση πελατών στο Retail (Robot as a Service) και την πλατφόρμα Cyber Security για τους κατεξοχήν ΙΤ επαγγελματίες.