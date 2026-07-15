Πληθαίνουν οι προσκυνητές στους επίγειους ή ηλεκτρονικούς ναούς του τζόγου στην Ελλάδα. Και αυτό διότι η ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων διατήρησε την αυξητική της πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχωρά στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας της αγοράς, μέσω μιας νέας συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παράνομων διαδικτυακών παρόχων.

Ισχυρή αύξηση στα βασικά μεγέθη

Σύμφωνα με τον περιοδικό πίνακα βασικών μεγεθών αποτελεσμάτων λειτουργίας παρόχων τυχερών παιγνίων της ΕΕΕΠ για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, το συνολικό ακαθάριστο έσοδο παιγνίων (GGR) ανήλθε στα 4,413 δισ. ευρώ, έναντι 4,060 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,7%.

Ανοδικά κινήθηκε και το ποσό συμμετοχής του κοινού, το οποίο διαμορφώθηκε στα 192,5 εκατ. ευρώ από 174,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,5%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα έσοδα από τον φόρο επί των κερδών, που ανήλθαν στα 128,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17,8% σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αγοράς, αλλά και τη σημαντική συμβολή της στα δημόσια έσοδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιακή δραστηριότητα ενισχύεται διαρκώς και οι παίκτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε νέες μορφές συμμετοχής.

Κυρίαρχος ο ρόλος των online παιγνίων

Βασικός μοχλός ανάπτυξης της αγοράς παρέμειναν τα διαδικτυακά παίγνια. Το ακαθάριστο έσοδο της συγκεκριμένης κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 2,126 δισ. ευρώ, έναντι 1,851 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 14,9%.

Παράλληλα, η συμμετοχή του κοινού στα online παίγνια αυξήθηκε κατά 18,9%, ενώ ο φόρος επί των κερδών σημείωσε άνοδο 23,8%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ενίσχυση του συγκεκριμένου κλάδου.

Ο ΟΠΑΠ διατήρησε τη σημαντική θέση του στην αγορά, με ακαθάριστο έσοδο παιγνίων ύψους 1,914 δισ. ευρώ και αύξηση 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Θετική ήταν και η εικόνα των ιπποδρομιών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 11,2% στο GGR και αύξηση 37,6% στον φόρο επί των κερδών.

Στον αντίποδα, πτωτική πορεία εμφάνισαν τα λαχεία, με το ακαθάριστο έσοδο να υποχωρεί κατά 14%, ενώ μειωμένα κατά 31,3% εμφανίζονται και τα έσοδα συμμετοχής. Αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν και τα καζίνο, όπου το GGR μειώθηκε κατά 6,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, με την ανάπτυξη των διαδικτυακών παιγνίων να αντισταθμίζει τις απώλειες άλλων δραστηριοτήτων και να στηρίζει τη συνολική αύξηση των μεγεθών.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας ΕΕΕΠ – ΕΕΤΤ

Παράλληλα με την παρακολούθηση της νόμιμης αγοράς, η ΕΕΕΠ ενισχύει τα εργαλεία που διαθέτει για την αντιμετώπιση της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας.

Το νέο σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων προβλέπει αναβαθμισμένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΕΠ και της ΕΕΤΤ, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό, την τεκμηρίωση και τον αποκλεισμό πρόσβασης σε μη αδειοδοτημένους παρόχους που δραστηριοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά την ενίσχυση της λεγόμενης «Black List» της ΕΕΕΠ, δηλαδή του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων. Η παράνομη διαδικτυακή δραστηριότητα αξιοποιεί συχνά νέα domains, ανακατευθύνσεις και εναλλακτικές ψηφιακές υποδομές, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού παρέμβασης.

Ταχύτερος εντοπισμός και αποκλεισμός

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ουσιαστικό ρόλο της ΕΕΤΤ στη διαμόρφωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης των αρμόδιων φορέων με τον DNS Server της ΕΕΕΠ.

Παράλληλα, θεσμοθετείται μηχανισμός τακτικής ενημέρωσης, βάσει του οποίου η ΕΕΤΤ θα ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση την ΕΕΕΠ για νέα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, καθώς και για σχετικούς υποτομείς που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Η ΕΕΕΠ θα εξετάζει εάν τα συγκεκριμένα domains συνδέονται με μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα τυχερών παιγνίων και, όπου απαιτείται, θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα μπορεί να ενεργοποιείται άμεσα διαδικασία προσωρινής απενεργοποίησης ή αποκλεισμού, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης των εποπτικών αρχών.

Προστασία παικτών και δημόσιου συμφέροντος

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, η παράνομη αγορά τυχερών παιγνίων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συνδέεται άμεσα με την προστασία των παικτών, την αποτροπή συμμετοχής ευάλωτων ομάδων, την πρόληψη φαινομένων απάτης, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση δημοσίων εσόδων.

Η συνεργασία ΕΕΕΠ και ΕΕΤΤ εισάγει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο δημόσιας εποπτείας, το οποίο αξιοποιεί θεσμική συνεργασία, τεχνική τεκμηρίωση και ψηφιακά εργαλεία. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΕΕΕΠ ενισχύει τον ρόλο της ως αρμόδια εποπτική αρχή της αγοράς παιγνίων, επιδιώκοντας τη θωράκιση του νόμιμου περιβάλλοντος λειτουργίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας.