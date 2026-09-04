Διαμάχη ξέσπασε μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ λίγες εβδομάδες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχτεί στην Ουάσινγκτον τον Σι Τζινπίνγκ.

Αφορμή της νέας κόντρας είναι το κοινό ανακοινωθέν της G20, με το Πεκίνο να κατηγορεί την Ουάσινγκτον πως η κοινή δήλωση είχε στόχο να παγιδεύσει την Κίνα.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με την οποία το Πεκίνο αρνήθηκε να υπογράψει το ανακοινωθέν επειδή το έγγραφο ζητούσε την κατάργηση των «πολιτικών που δεν βασίζονται στις αρχές της αγοράς», υπονόμευσε «την ευρύτερη πολυμερή ατζέντα για φέτος», ανέφερε ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης της Κίνας.

«Οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο», έγραψε ο Yuyuan Tantian, ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό της Κίνας CCTV. «Με αυτό το είδος μικροπρεπούς κόλπου στη σύνοδο της G20, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τόσο την αξιοπιστία της G20 όσο και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μέλη της G20, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ, η Ινδία και η Ρωσία, συμφώνησαν την Τρίτη στη Βόρεια Καρολίνα σχετικά με την ανάγκη λήψης «μέτρων για την εξάλειψη των μη αγοραίων πολιτικών και πρακτικών που επιδεινώνουν τις ανισορροπίες».

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης, η Κίνα διαφώνησε με τη φράση «πολιτικές που δεν βασίζονται στην αγορά» και αντιτάχθηκε στις εκκλήσεις προς το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ να βελτιώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάλυση του ζητήματος.

Οι Financial Times έγραψαν πως οι ανεπτυγμένες χώρες κατηγορούν το Πεκίνο για βιομηχανική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και για τη δημιουργία τεράστιων εμπορικών πλεονασμάτων με σκοπό την τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης, αντί να τονώνει την εγχώρια ζήτηση.