Την παραίτησή του υπέβαλε τη Δευτέρα στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, αφήνοντας αιχμηρές αιχμές για παρεμβάσεις του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στον μεγαλύτερο κλάδο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η αποχώρηση του ανώτατου πολιτικού αξιωματούχου του στρατού αποτελεί την κορύφωση μηνών έντασης με τον υπουργό Άμυνας σχετικά με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και τις τοποθετήσεις ανώτατων αξιωματικών, αλλά και λόγω ανυπέρβλητων προσωπικών τριβών.

Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, θεωρούσε ότι ο Χέγκσεθ προκαλούσε «γενεαλογική ζημιά» στον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σκέψεις του.



«Είχε προσπαθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους και τόσες φορές, αλλά ήταν σαφές ότι… ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει τα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική, λόγω της προσωπικής του εμπάθειας», ανέφερε η ίδια πηγή.



Η αποχώρηση Ντρίσκολ φέρνει νέο γύρο αναταραχής στο Πεντάγωνο, το οποίο πλήττεται από εσωτερικές διαμάχες και τις εκκαθαρίσεις της ηγεσίας από τον Χέγκσεθ, την ώρα που οι ΗΠΑ παλεύουν να τερματίσουν μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν που εξαντλεί πόρους και πολεμοφόδια.

Prior to his resignation Monday, Army Secretary Dan Driscoll brought his concerns about the future of the Army under Defense Secretary Pete Hegseth directly to President Trump, during a closed-door meeting last week at the White House, four people familiar with the conversation… pic.twitter.com/D8gvJkIIif — OSINTdefender (@sentdefender) September 1, 2026

«Είναι μια αποκαλυπτική στιγμή και νομίζω ότι δείχνει πως το Πεντάγωνο βρίσκεται σε αποδιοργάνωση», δήλωσε ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Brookings.



Ο Χέγκσεθ έχει αποπέμψει δύο δωδεκάδες στρατηγούς και ναυάρχους από την αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ. Τον Απρίλιο απομάκρυνε τον αρχηγό του επιτελείου στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, γεγονός που αποτέλεσε σημείο αιχμής με τον Ντρίσκολ. Η παραίτηση αφήνει τον στρατό, που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιπυραυλική άμυνα με συστήματα Patriot και Thaad, με κενό ηγεσίας εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Dan Driscoll resigns — none of the three US officials who traveled to Kyiv remain



Driscoll is stepping down as Secretary of the US Army. His conflict with Pete Hegseth had been known since December of last year, and after his closest associates were fired, continuing to work had… pic.twitter.com/7n3KwN1gsR — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026

«Ο Ντρίσκολ φαινόταν να είναι ένας από τους λίγους ανώτερους πολιτικούς ηγέτες που ήταν νηφάλιος, είχε την εμπιστοσύνη των στρατευμάτων και έκανε αποτελεσματική δουλειά», δήλωσε ο Κρίστοφερ Μίγκερ, πρώην στέλεχος του Πενταγώνου. Προσέθεσε ότι η έλλειψη μόνιμης ηγεσίας συνιστά «ένα σοβαρό κενό ηγεσίας, ειδικά σε περίοδο πολέμου».



Σε δήλωσή του ο Ντρίσκολ ανέφερε: «Είχα το προνόμιο να εργαστώ… για τον εκσυγχρονισμό της πιο φονικής μαχητικής δύναμης στον πλανήτη. Δεν θα είχαμε σημειώσει αυτή την πρόοδο χωρίς την υποστήριξη του Υπουργού Χέγκσεθ».



Η αποχώρηση προκάλεσε ανησυχία και σε Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με τους Financial Times. Ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς δήλωσε «απογοητευμένος», διερωτώμενος: «Πού είναι η ηγεσία; Χάσαμε πολύ αξιόλογους στρατηγούς που σεβόμασταν».