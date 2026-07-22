Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διαμήνυσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα βρεθεί αντιμέτωπη με ισχυρή απάντηση, μετά τις νέες απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήττουν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές: οφθαλμός αντί οφθαλμού», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιφέρει σθεναρή και αποφασιστική απάντηση», υπογράμμισε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζεται πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ «θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή (του Κόλπου), ενδεχομένως και πέραν αυτής».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν λέει πως κανείς δεν θα πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή, εάν η Τεχεράνη δεν μπορεί

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μπαγέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε σήμερα πως κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής.

«Η εξίσωση αυτού του πολέμου είναι ξεκάθαρη: είτε όλοι είτε κανείς», έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε μια ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας πως η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την απουσία των αμερικανικών δυνάμεων.