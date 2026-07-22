Λίγο μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράν, φαίνεται να βρίσκεται στα σκαριά συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να εξετάσουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ανώνυμα ότι υπάρχουν δύο σενάρια στο τραπέζι, όπου ΗΠΑ και Ισραήλ θα εξετάσουν από κοινού, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί από την αμερικανική πλευρά.

Το πρώτο σενάριο είναι να συμφωνηθεί μια νέα κατάπαυση του πυρός στα πρότυπα της προηγούμενης, ώστε να λειτουργήσουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Το δεύτερο σενάριο είναι ΗΠΑ και Ισραήλ να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, σε μια στρατιωτική επιχείρηση παρόμοια ή και μεγαλύτερη από την εκστρατεία «Epic Fury».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν από την πλευρά τους ότι προετοιμάζονται για μια πιθανή επέκταση του πολέμου σε μια συντονισμένη εκστρατεία πλήρους κλίμακας μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, τόνισαν ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον πόλεμο μόνο εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν ή εάν οι ΗΠΑ του ζητήσουν να συμμετάσχει.

Το Axios έγραψε ότι ο Νετανιάχου ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τον Τραμπ, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε, μέχρι που φέρεται να τον κάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο έξι φορές -περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη παγκοσμίως- από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία πριν από ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, ο Ισραηλινός είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ουάσινγκτον πλέον, τόσο μεταξύ των Δημοκρατικών όσο και στον στενό κύκλο του Τραμπ και στη βάση των υποστηρικτών του κινήματος «MAGA».