Ύστερα από δέκα ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, η ηγεσία του Ιράν φαίνεται να βρίσκεται μπροστά σε τρεις βασικές επιλογές, χωρίς όμως καμία να προσφέρει μια ξεκάθαρη πορεία προς τη νίκη.

Η πρώτη επιλογή είναι να αποδεχθεί μεγάλο μέρος των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον. Αυτό θα σήμαινε την εγγύηση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας, τη μείωση ή εγκατάλειψη των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και την αποδοχή αυστηρών επιθεωρήσεων από τον διεθνή οργανισμό εποπτείας του πυρηνικού προγράμματος.

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα επιδίωκε τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την άρση των κυρώσεων και εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί νέες επιθέσεις. Πρόκειται πιθανότατα για τη λιγότερο δαπανηρή επιλογή σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα για την πιο δύσκολη πολιτικά.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ για το Ιράν

Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ χωρίς να εξασφαλιστεί ένας αναγνωρισμένος ρόλος του Ιράν στη διαχείριση της θαλάσσιας οδού θα ισοδυναμούσε, σύμφωνα με κύκλους στην Τεχεράνη, με εγκατάλειψη ενός νέου αποτρεπτικού μέσου. Για πρώτη φορά, η Ισλαμική Δημοκρατία έδειξε ότι μπορεί να επιβάλει άμεσο κόστος στην παγκόσμια οικονομία ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον του εδάφους της.

Παράλληλα, το πυρηνικό πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί επί χρόνια ως δικαίωμα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το Ιράν. Μια υποχώρηση υπό το βάρος των αμερικανικών πιέσεων, μετά από μήνες συγκρούσεων, θα επέτρεπε στους σκληροπυρηνικούς να υποστηρίξουν ότι η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ απέδωσε. Επιπλέον, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες απαιτήσεις σχετικά με το βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας και τις σχέσεις της με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τις σιιτικές οργανώσεις στο Ιράκ και τους Χούθι στην Υεμένη.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης

Η δεύτερη επιλογή είναι η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εμπορικών πλοίων και κρίσιμων υποδομών στα αραβικά κράτη του Κόλπου, ελπίζοντας ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η ευρύτερη αναστάτωση θα ανάγκαζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να προχωρήσουν σε συμβιβασμό.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή ενέχει και τον μεγαλύτερο στρατιωτικό κίνδυνο. Μια επίθεση με μεγάλες ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρές ζημιές στις υποδομές των κρατών του Κόλπου θα μπορούσε να οδηγήσει τους γείτονες του Ιράν σε πιο άμεση εμπλοκή, δημιουργώντας μια ευρύτερη συμμαχία απέναντι στην Τεχεράνη.

Η στρατηγική της διατήρησης της έντασης

Η τρίτη επιλογή προβλέπει τη διατήρηση της σημερινής κατάστασης, με αρκετή πίεση στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ενεργειακές αγορές ώστε να διατηρείται η διαπραγματευτική ισχύς του Ιράν, χωρίς όμως να προκαλείται μια νέα γενικευμένη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση φαίνεται να συμβαδίζει με τη στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την οποία δεν είναι απαραίτητο να ηττηθεί ένας ισχυρότερος αντίπαλος, αρκεί το Ιράν να αντέξει περισσότερο από όσο είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πολεμά ο αντίπαλος. Η ίδια η επιβίωση μπορεί να παρουσιαστεί ως νίκη.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι κυρώσεις, οι καταστροφές του πολέμου και ο πληθωρισμός αυξάνουν συνεχώς τις πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τα Στενά του Ορμούζ ως μέσο πίεσης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος άλλες χώρες να αναπτύξουν εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές ενέργειας και εμπορευμάτων, μειώνοντας σταδιακά τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αναγνώρισε αυτή την αντίφαση, υποστηρίζοντας ότι η αξία των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται στην αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης και όχι στον περιορισμό της, καθώς μια μόνιμα ανασφαλής θαλάσσια οδός ωθεί τη διεθνή κοινότητα να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στην Τεχεράνη

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Επί ηγεσίας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα κατά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο, οι διαφωνίες μεταξύ των εκλεγμένων πολιτικών, των θρησκευτικών θεσμών και των Φρουρών της Επανάστασης επιλύονταν τελικά από τον ανώτατο ηγέτη. Έπειτα από μήνες πολέμου και υπό τη νέα ηγεσία του γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η ισορροπία αυτή εμφανίζεται πλέον λιγότερο ξεκάθαρη.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και οι διπλωμάτες του ενδέχεται να προκρίνουν μια συμφωνία που θα μειώσει τις οικονομικές πιέσεις και θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, οι σκληροπυρηνικοί στο κοινοβούλιο, τα ισχυρά μη εκλεγμένα κέντρα εξουσίας και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να θεωρούν ότι σημαντικές παραχωρήσεις θα υπονόμευαν τα ιδεολογικά θεμέλια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα αποξένωναν τη βασική εκλογική τους βάση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως των Φρουρών της Επανάστασης. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, οι περιφερειακές συμμαχίες και η στρατηγική στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιρροής τους, όμως παραμένει ασαφές πόσο καθοριστικό είναι το βάρος των στρατιωτικών διοικητών στις αποφάσεις για κλιμάκωση ή διαπραγματεύσεις.

Οι τρεις διαθέσιμες επιλογές δεν συνεπάγονται το ίδιο πολιτικό και στρατηγικό κόστος για όλα τα κέντρα εξουσίας. Οι πραγματιστές μπορεί να ευνοούν μια συμφωνία, οι σκληροπυρηνικοί να προτιμούν τη στρατηγική της αντοχής, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί διοικητές ενδέχεται να θεωρούν ότι η κλιμάκωση ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν. Έτσι, το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά μόνο το ποια πορεία θα ακολουθήσει η Τεχεράνη, αλλά και ποιος διαθέτει τελικά την εξουσία να λάβει αυτή την απόφαση.

Οι μαρτυρίες των Ιρανών πολιτών

Η αντίληψη της ηγεσίας για την αντοχή απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.

Τον Ιούνιο, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επίτευξη συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ωστόσο, τρεις εβδομάδες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είχε «τελειώσει», μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα.

Μία γυναίκα από το Ιράν δήλωσε στο BBC Persian ότι ένιωσε «πολύ, πολύ λυπημένη» όταν οι συγκρούσεις ξανάρχισαν. Όπως ανέφερε, πίστευε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης θα έδινε χρόνο στις δύο πλευρές να επιλύσουν τις εναπομείνασες διαφορές και να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα. Αντί γι’ αυτό, πλέον φοβάται για την καταστροφή των υποδομών και τις απώλειες αμάχων και στρατιωτικών.

Η ίδια απέδωσε ευθύνες στους σκληροπυρηνικούς του ιρανικού πολιτικού συστήματος για την εφαρμογή καταστροφικών πολιτικών, ενώ παράλληλα κατηγόρησε και στελέχη της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, τα οποία, όπως υποστήριξε, ενθάρρυναν τον πόλεμο.

Μια ακόμη γυναίκα στην Τεχεράνη ανέφερε ότι η εταιρεία εξωτερικού εμπορίου στην οποία εργαζόταν έκλεισε, αφήνοντάς την άνεργη για τέσσερις μήνες, παρά το διδακτορικό της και τα 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

«Κανείς δεν προσλαμβάνει, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τις εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών, τις διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, την αύξηση των κλοπών και τους περιστασιακούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως εξήγησε, πλέον περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις της μέσα στην πόλη.

Οι μαρτυρίες αυτές δεν οδηγούν σε ένα ενιαίο πολιτικό συμπέρασμα. Οι επιθέσεις από το εξωτερικό μπορούν να προκαλέσουν οργή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ακόμη και μεταξύ πολιτών που αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία. Παράλληλα, όμως, αναδεικνύουν και τα όρια της δυνατότητας της ιρανικής ηγεσίας να ζητά από την κοινωνία να αντέχει επ’ αόριστον τις συνέπειες της σύγκρουσης στο όνομα της αντίστασης.

Την ίδια στιγμή, και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες επιλογές: να διευρύνει τον πόλεμο, να συνεχίσει τη στρατιωτική και οικονομική πίεση ή να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα επιτρέπει στο Ιράν να διατηρεί ένα περιορισμένο πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό αυστηρότερη διεθνή εποπτεία. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν διασφαλίζει μια ξεκάθαρη πορεία προς τη νίκη.

Η αντιπαράθεση θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες, μέσα από διαδοχικούς κύκλους επιθέσεων, διαμεσολαβήσεων και προσωρινών εκεχειριών. Το καθοριστικό ερώτημα παραμένει για πόσο ακόμη η ηγεσία του Ιράν θα μπορέσει να χρησιμοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως διαπραγματευτικό μοχλό χωρίς να προκαλέσει έναν γενικευμένο πόλεμο, νέα εσωτερική αναταραχή ή τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών που θα μειώσουν τη στρατηγική σημασία της περιοχής.