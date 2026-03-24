Η τρέχουσα σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ξεκίνησε ως ένα δευτερεύον μέτωπο στον αμερικανοισραηλινό πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, εξελίσσεται γρήγορα σε πιο κεντρικό στοιχείο των συνολικών πολεμικών προσπαθειών και στρατηγικών στόχων του Ισραήλ. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις αν θα σταματήσει ο πόλεμος αυτός ακόμη και αν υπάρξει παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Διότι από τις 2 Μαρτίου 2026, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει προπύργια της Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα, έχει καλέσει σε εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από τον νότιο Λίβανο ενόψει χερσαίας εισβολής και έχει βομβαρδίσει γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι για να αποτρέψει τη μεταφορά δυνάμεων της Χεζμπολάχ προς τον νότο. Έχει επίσης πλήξει περιοχές, ιδίως στην κεντρική Βηρυτό, που για καιρό θεωρούνταν ασφαλείς από ισραηλινές επιθέσεις. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί και εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί, μεταξύ αυτών πολλοί άμαχοι. Οι δημόσιες συζητήσεις στο Ισραήλ επικεντρώνονται πλέον στην πιθανότητα μιας προσωρινής κατοχής του νότιου Λιβάνου και μιας στρατιωτικής επιχείρησης που υποτίθεται ότι θα καταφέρει ένα τελικό πλήγμα στη Χεζμπολάχ.

Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι η κατάπαυση του πυρός, ακόμη και με ψηφίσματα του ΟΗΕ, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα στην πράξη.

Όταν τον Φεβρουάριο του 2025, νέα λιβανέζικη κυβέρνηση, που σχηματίστηκε μετά από χρόνια πολιτικής παράλυσης και υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, αξιοποίησε την αδυναμία της Χεζμπολάχ και δεσμεύτηκε να ανακτήσει κυριαρχικές εξουσίες στη χώρα.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να υποκύψει στις αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις για αφοπλισμό. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, συνέχισε να πλήττει στόχους της οργάνωσης σχεδόν καθημερινά και να κατέχει πέντε στρατηγικά σημεία εντός του Λιβάνου, παραβιάζοντας επίσης την κατάπαυση του πυρός.

Ακόμη και πριν από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, από το Ισραήλ, γεγονός που ώθησε τη Χεζμπολάχ σε δράση, η κατάπαυση του πυρός φαινόταν να καταρρέει.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι οι συνθήκες τώρα το ευνοούν και αποτελούν εργαλείο πίεσης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτό ξεκίνησε και από την 7η Οκτωβρίου 2023 όταν το Ισραήλ ευνόησε τη χρήση ωμής βίας έναντι της διπλωματίας. Επιπλέον, για περισσότερα από δύο χρόνια, τα προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν η διατήρηση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα, κάτι που το μέτωπο στον Λίβανο μπορεί να εξυπηρετήσει.

Άλλοι διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν ότι πολλά από όσα θα συμβούν μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εξαρτώνται από το πώς θα λήξει ο πόλεμος με το Ιράν. Καθώς η ιρανική κυβέρνηση και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να μάχονται αυτό που θεωρούν υπαρξιακό πόλεμο επιβίωσης, είναι πιθανό να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να παραμείνουν στην εξουσία.

Στην περίπτωση του Λιβάνου, πρόκειται για μια πρωτοφανή στιγμή, κατά την οποία η πλειονότητα των Λιβανέζων επιθυμεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί άμεσα με το Ισραήλ.

Θα μπορούσε να είναι μια ιστορική ευκαιρία, η οποία, αν δεν αξιοποιηθεί, ενδέχεται να οδηγήσει στην επιστροφή γνώριμων μοτίβων συνεχών και ατελέσφορων κύκλων βίας. Αν συμβεί αυτό, θα φέρει τον Λίβανο πιο κοντά στο χείλος της κατάρρευσης και θα ωφελήσει, για ακόμη μία φορά, εκείνους που θέτουν τα συμφέροντα του Λιβάνου και του κράτους του σε δεύτερη μοίρα.