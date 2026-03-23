Η αντίδραση του Ιράν στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση δεν περιορίστηκε στο Ισραήλ, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες γειτονικές χώρες, πλήττοντας ιδιαίτερα αμερικανικές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές υποδομές.

Πέντε χώρες από αυτές έχουν πολλούς λόγους να ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί περαιτέρω στη γειτονιά τους. Κατ’ αρχήν, η Σαουδική Αραβία, η οποία στην προσπάθειά της να προσελκύσει επενδυτές, είχε συμφωνήσει σε μια εκεχειρία με το Ιράν το 2023. Αν η Σαουδική Αραβία εμπλακεί στις συγκρούσεις, θα μπορούσε να προκαλέσει το πυρηνικά οπλισμένο Πακιστάν. Οι δύο χώρες έχουν αμυντική συμφωνία.

Το Ιράκ επίσης ανησυχεί καθώς μέχρι σήμερα η Τεχεράνη χρηματοδοτούσε ιρακινά πολιτικά κόμματα και παραστρατιωτικές οργανώσεις. Το Ιράκ φιλοξενεί εκατομμύρια Κούρδους, μια ιστορικά καταπιεσμένη ομάδα που συγκεντρώνεται σε μια ημιαυτόνομη περιοχή στο βορρά. Χιλιάδες Ιρανοί Κούρδοι ζουν επίσης στην κουρδική περιοχή του Ιράκ, περιλαμβανομένων εξόριστων αντιφρονούντων και ένοπλων ομάδων εχθρικών προς την ιρανική κυβέρνηση. Όμως, τόσο οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης όσο και φιλοιρανικές ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες έχουν επιτεθεί σε αμερικανικά στρατεύματα με drones και πυραύλους, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις και Ιρακινοί βουλευτές έχουν φωνάξει αντιαμερικανικά συνθήματα στο κοινοβούλιο. Παράλληλα, αντικρουόμενες αναφορές υποδηλώνουν ότι το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή και οι δύο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν Ιρανούς Κούρδους που περνούν τα σύνορα στο βόρειο Ιράκ για να επιτεθούν στην πολιορκημένη κυβέρνηση από μέσα. Το Ιράκ θα μπορούσε να δει τον πληθυσμό του να εμπλέκεται στον πόλεμο σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει τη χώρα του ως διαμεσολαβητή. Ωστόσο, έχει επίσης ενισχύσει την παρουσία της στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν και έχει αναπτύξει μια ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο τουρκικός στρατός είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος στο ΝΑΤΟ, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία φιλοξενεί απόθεμα αμερικανικών τακτικών πυρηνικών όπλων και περισσότερους από 1.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Η αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας έχει ανησυχήσει το Ισραήλ. Η Άγκυρα ήταν η πρώτη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που αναγνώρισε το Ισραήλ, αλλά οι μαζικοί θάνατοι στη Γάζα την οδήγησαν να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει βασικός κόμβος διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου προς το Ισραήλ.

Μαζί με το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, η Τουρκία διαθέτει σημαντικό κουρδικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και κουρδικής μειονότητας είναι ιδιαίτερα τεταμένες στην Τουρκία.

Οποιαδήποτε κουρδική κίνηση για αποσχιστική εξέγερση κατά της ιρανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει προληπτική καταστολή των Κούρδων στην Τουρκία, να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία ή να πυροδοτήσει νέο κύμα βίας. Οι τουρκικές αρχές ανησυχούν επίσης ότι μια μαζική έξοδος Ιρανών προσφύγων θα επιβαρύνει τη χώρα, η οποία ήδη δυσκολεύτηκε να απορροφήσει εκατομμύρια πρόσφυγες από τον συριακό εμφύλιο πόλεμο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς, αρκετές ιρανικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν βοηθήσει στη μεταφορά και αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και αποτελούν σημαντικό αμυντικό εταίρο των ΗΠΑ, φιλοξενώντας περίπου 3.500 Αμερικανούς στρατιωτικούς και λειτουργώντας ως βασικό σημείο ανεφοδιασμού. Τα Εμιράτα δέχονται πλέον περισσότερα ιρανικά πλήγματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Ακόμη κι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν μονομερώς από τον πόλεμο, τα Εμιράτα μπορεί να συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις. Οι επιθέσεις έχουν ήδη εμπλέξει και άλλες χώρες: γαλλικά μαχητικά έχουν αναπτυχθεί για την προστασία γαλλικών βάσεων, ενώ και η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα στείλει πολεμικό αεροσκάφος και πυραύλους.

Τα Εμιράτα απειλούν να παγώσουν δισεκατομμύρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα ικανοποιούσε το Ισραήλ.

Ο Λίβανος επίσης βιώνει μια ξεχωριστή, αλλά συνδεδεμένη σύγκρουση. Εκεί εδρεύει η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ βρίσκονται σε σύγκρουση εδώ και δεκαετίες, με το Ιράν να την εξοπλίζει και να τη χρηματοδοτεί.

Από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου, οι συγκρούσεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ έχουν ενταθεί, με τους Λιβανέζους αμάχους να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Το Ισραήλ απειλεί να καταλάβει λιβανικό έδαφος αν η κυβέρνηση δεν αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Ο Λίβανος επιδιώκει τον τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών που έχουν προκαλέσει μαζικό εκτοπισμό και απώλειες ζωών. Ωστόσο, το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει προς το παρόν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και απειλεί με περαιτέρω κατάληψη εδαφών. Συνδετικός κρίκος για όλες αυτές τις χώρες είναι οι ΗΠΑ, αλλά είναι αναπάντητο για την ώρα το ερώτημα τι θα πράξει με την κάθε χώρα ξεχωριστά όταν ο πόλεμος τελειώσει.