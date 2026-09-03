Μια πρωτοποριακή κίνηση, που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και αγγίζει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στη ζωή μιας επαγγελματία αθλήτριας, ετοιμάζεται να κάνει η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Η RFEF βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με εξειδικευμένη κλινική γονιμότητας, ώστε να προσφέρει στις παίκτριες της Εθνικής Ισπανίας τη δυνατότητα κατάψυξης ωαρίων.

Στόχος είναι οι διεθνείς να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρούν σε κρυοσυντήρηση ωαρίων χωρίς να επωμίζονται το οικονομικό κόστος. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει τη συλλογή και διατήρηση ωαρίων σε ηλικία κατά την οποία η ποιότητά τους παραμένει υψηλή, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά χρόνια αργότερα για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να ανακοινωθούν από την ισπανική ομοσπονδία μέσα στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. Τότε θα γίνει γνωστή τόσο η κλινική που θα αναλάβει το πρόγραμμα όσο και οι ακριβείς παροχές και η χρονική διάρκεια κατά την οποία θα μπορούν να διατηρούνται κατεψυγμένα τα ωάρια των ποδοσφαιριστριών.

Η Αλέξια Πουτέγιας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός». Η μεγάλη σταρ της Εθνικής Ισπανίας στάθηκε στη δύσκολη ισορροπία που καλούνται να διαχειριστούν οι κορυφαίες αθλήτριες ανάμεσα στην επαγγελματική καριέρα και το βιολογικό τους ρολόι. Για μια ποδοσφαιρίστρια υψηλού επιπέδου, το σώμα αποτελεί το βασικό εργαλείο της δουλειάς της και μια εγκυμοσύνη μπορεί αναπόφευκτα να επηρεάσει την αγωνιστική της πορεία.

Η απόφαση, μάλιστα, δεν προέκυψε αποκλειστικά από την ομοσπονδία. Οι ίδιες οι διεθνείς είχαν ασκήσει πίεση προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο ουσιαστικά το ζήτημα της αναπαραγωγικής τους υγείας.

Η RFEF ξεκαθαρίζει ότι η κατάψυξη ωαρίων θα είναι απολύτως προαιρετική και δεν αποτελεί προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι παίκτριες να αναβάλουν τη μητρότητα. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως μία επιπλέον επιλογή. Άλλωστε, πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 είχε ήδη θεσπιστεί πρόγραμμα για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με οικονομική υποστήριξη στις οικογένειες των ποδοσφαιριστριών που έχουν παιδιά.

Η Ισπανία δεν είναι η πρώτη που ανοίγει αυτόν τον δρόμο στον αθλητισμό. Η Τσέλσι έχει συμφωνήσει με ιδιωτική κλινική για την παροχή εξετάσεων, συμβουλευτικής και θεραπειών στις παίκτριές της, ενώ η Racing Louisville είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη συνεργασία ήδη από το 2021.

Ανάλογες παροχές συναντώνται και σε άλλα αθλήματα. Η WTA προβλέπει προστατευμένο ranking για τενίστριες που μένουν εκτός δράσης λόγω διαδικασίας διατήρησης της γονιμότητας, ενώ στο WNBA οι ομάδες μπορούν να αποζημιώνουν τις αθλήτριες με ποσό έως 20.000 δολάρια ετησίως.

Η κίνηση της ισπανικής ομοσπονδίας, λοιπόν, δεν αφορά μόνο την κατάψυξη ωαρίων. Αφορά κυρίως το δικαίωμα επιλογής. Μια προσπάθεια ώστε οι γυναίκες που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο να μη νιώθουν ότι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην ποδοσφαιρική καριέρα και τη μελλοντική δημιουργία οικογένειας.