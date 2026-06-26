Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το Μουντιάλ 2026 να βρίσκεται σε εξέλιξη, θέλουν να διοργανώσουν άλλο ένα τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα, αυτό του 2038!

Το Μουντιάλ 2030 θα συνδιοργανωθεί από Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη. Η διοργάνωση του 2034 έχει ανατεθεί στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο η διοργάνωση του 2038 ακόμα δεν έχει βρει διοργανώτρια χώρα.

Έτσι σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «talksport.com» οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται έντονα για να διοργανώσουν και αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκτιμώντας πως πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Μάλιστα, ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε στο BBC ότι καμία χώρα δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένη από τις ΗΠΑ για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Τόνισε ότι η χώρα διαθέτει ήδη τα απαραίτητα στάδια και τις υποδομές, με αποτέλεσμα το κόστος να ανέρχεται σε λιγότερα δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2 δις. δολάρια), σε σύγκριση με δεκάδες δισεκατομμύρια που απαιτούνται σε κάποια άλλη χώρα.

Ο Τζουλιάνι υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαχειριστούν ακόμη και μια μελλοντική διοργάνωση με 64 Εθνικές ομάδες.

Παράλληλα το δημοσίευμα του «talksport.com» τονίζει και τις καλές σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάτι που ενδέχεται να ενισχύσει τις πιθανότητες μιας μελλοντικής υποψηφιότητας της Αμερικής.