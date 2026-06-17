Ο Λιονέλ Μέσι χάρισε μια ακόμη μαγική παράσταση στην πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, οδηγώντας την «Αλμπισελέστε» στο 3-0 με το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός της Αργεντινής έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Μίροσλαβ Κλόζε και βάζοντας πλώρη για ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ.

Πέρα από την αγωνιστική του κυριαρχία, ξεχώρισε και μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μετά το πρώτο του γκολ στο 17ο λεπτό. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον 39χρονο σούπερ σταρ εμφανώς συγκινημένο, με δάκρυα στα μάτια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ίδιος εξήγησε πως η συγκίνησή του δεν σχετιζόταν άμεσα με το ποδόσφαιρο, αλλά με προσωπικές δυσκολίες που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα.

«Ναι, δάκρυσα μετά το πρώτο γκολ, αλλά δεν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο. Πέρασα κάποιες δύσκολες στιγμές και νιώθω πραγματικά ευγνώμων προς τους συμπαίκτες μου και όλη την αποστολή, γιατί ήταν συνεχώς στο πλευρό μου και μου έδωσαν μεγάλη δύναμη», ανέφερε ο Μέσι.