Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο νεαρούς έπεσε στη Θεσσαλονίκη 19χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου.

Οι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 17 ετών μπούκαραν στο κατάστημα όπου εργάζεται ο 19χρονος και άρχισαν να τον χτυπούν με κλοτσιές και μπουνιές αλλά και δύο μεταλλικές ράβδους. Το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την άγρια επίθεση κρύβονται προσωπικές διαφορές. Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς δράστες του ξυλοδαρμού του 19χρονου.

Οι συλληφθέντες, όπως μεταδίδει το thestival.gr, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.