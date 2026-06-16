Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών που σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού, παρουσία δεκάδων ανηλίκων.

Βίντεο που καταγράφει το συμβάν δείχνει δύο μαθήτριες να έχουν αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε σωματική συμπλοκή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ομάδα μαθητών να παρακολουθεί το επεισόδιο, ενώ οι δύο ανήλικες ανταλλάσσουν σπρωξίματα πριν πιαστούν στα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ενώ η μία μαθήτρια βρέθηκε στο έδαφος, δέχθηκε επιπλέον χτυπήματα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για την έκταση του περιστατικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε. Το συμβάν σημειώθηκε μπροστά σε συμμαθητές τους, οι οποίοι παρακολουθούσαν χωρίς να παρέμβουν άμεσα για να σταματήσουν τη σύγκρουση.

Στην εκπομπή Live News έδειξε και ένα απόσπασμα από το ίδιο περιστατικό από άλλο κινητό, όπου και πάλι φαίνονται ανήλικοι να παροτρύνουν τις κοπέλες να συνεχίσουν τους άγριους ξυλοδαρμούς.

Η μητέρα της μαθήτριας καταγγέλλει εκφοβισμό

Η μητέρα της ανήλικης που τραυματίστηκε μίλησε στο Live News και περιέγραψε την έντονη ανησυχία της τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχολογική κατάσταση της κόρης της. Όπως υποστήριξε, η κόρη της βρέθηκε στο επίκεντρο επιθετικής συμπεριφοράς από συμμαθήτριά της, ενώ εξέφρασε φόβους για τις συνέπειες που μπορεί να έχει το περιστατικό στην ψυχολογία του παιδιού.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα φαινόμενο βίας που, όπως ανέφερε, παρουσιάζεται από ορισμένους ανηλίκους ως τρόπος προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα της μαθήτριας, η οικογένεια ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω βίντεο που έφτασαν στα χέρια τους πριν ακόμη επιστρέψει το παιδί στο σπίτι.

Η ανήλικη εξετάστηκε από γιατρούς και, όπως υποστηρίζεται, φέρει εκδορές και τραύματα στο κεφάλι, τα οποία έχουν καταγραφεί στις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.