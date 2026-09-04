Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ένα έργο που χαρακτηρίζεται ως σημαντική αθλητική υποδομή για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το νέο κολυμβητήριο, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο κέντρο για την ανάπτυξη όλων των αθλημάτων του υγρού στίβου.

Κατά την τελετή θεμελίωσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με «έργα και πράξεις» για τη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η πόλη «έχει χορτάσει από λόγια και μουσαμάδες», σε μια αναφορά στις καθυστερήσεις προηγούμενων ετών σε μεγάλα έργα υποδομής.

Ένα νέο αθλητικό κέντρο 16.100 τετραγωνικών μέτρων

Το νέο Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 16.100 τετραγωνικών μέτρων, σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί για την ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η εγκατάσταση σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του πρωταθλητισμού όσο και της άθλησης των πολιτών, φιλοξενώντας και τα τέσσερα αθλήματα του υγρού στίβου:

κολύμβηση,

υδατοσφαίριση,

καλλιτεχνική κολύμβηση,

καταδύσεις.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει δύο κλειστές και μία ανοικτή πισίνα, καθώς και πλήθος υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για αθλητές, προπονητές, θεατές και δημοσιογράφους.

Οι τρεις πισίνες και οι μεγάλες δυνατότητες του νέου κέντρου

Η βασική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει:

Κλειστή ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, διαστάσεων 25×50 μέτρων, με βάθος από 2 έως 5 μέτρα, η οποία θα διαθέτει 11 βατήρες καταδύσεων ύψους έως 10 μέτρων και κερκίδες χωρητικότητας 1.276 θεατών.

Παράλληλα, θα κατασκευαστεί κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά, διαστάσεων 10×12,5 μέτρων, με ειδικά χαρακτηριστικά για την εκπαίδευση και την ασφαλή εξοικείωση με το νερό.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη ανοικτή πισίνα διαστάσεων 25×33 μέτρων, με κερκίδες για περίπου 480 θεατές, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται για αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις.

Συνολικά, οι εγκαταστάσεις θα μπορούν να φιλοξενούν σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και καθημερινές δραστηριότητες για σωματεία, αθλητές και κατοίκους της περιοχής.

Πλήρης υποδομή για αθλητές και επισκέπτες

Το νέο κολυμβητήριο θα διαθέτει σύγχρονους βοηθητικούς χώρους, μεταξύ των οποίων:

αποδυτήρια αθλητών και ΑμεΑ,

χώρο φυσικοθεραπείας,

ιατρείο,

αίθουσες γυμναστικής,

χώρους συγκέντρωσης αθλητών,

γραφεία διοίκησης,

αίθουσες συσκέψεων,

χώρους αναμονής συνοδών,

αποθηκευτικούς χώρους.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, με δυνατότητα χρήσης όλων των εγκαταστάσεων από ΑμεΑ.

Στους υπόγειους χώρους θα δημιουργηθούν επίσης θέσεις στάθμευσης για 29 οχήματα, ενώ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο γύρω από το συγκρότημα προβλέπονται επιπλέον 122 θέσεις στάθμευσης.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και ενεργειακή αυτονομία

Κεντρικό χαρακτηριστικό του έργου αποτελεί ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη δημιουργία μιας σύγχρονης αθλητικής εγκατάστασης με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει:

ισχυρή θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους,

ειδικούς υαλοπίνακες χαμηλής θερμοπερατότητας,

αξιοποίηση φυσικού φωτισμού,

συστήματα σκίασης και ηλιοπροστασίας,

δυνατότητα φυσικού αερισμού,

θερμομόνωση των δεξαμενών,

χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος είναι η λειτουργία ενός κτιρίου που θα περιορίζει σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες και θα αξιοποιεί τις αρχές της σύγχρονης βιώσιμης αρχιτεκτονικής.

Η πολυετής διεκδίκηση της Δυτικής Θεσσαλονίκης

Την ιστορία της διεκδίκησης του έργου υπενθύμισε ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφερόμενος στη μακρά προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία μιας μεγάλης αθλητικής υποδομής στη δυτική πλευρά της πόλης.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας επανέφερε το πάγιο αίτημα της περιοχής για επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων.

Με την έναρξη της κατασκευής του νέου κολυμβητικού κέντρου, η Δυτική Θεσσαλονίκη αποκτά μια νέα αθλητική υποδομή μεγάλης κλίμακας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, τις διοργανώσεις και την καθημερινή άθληση χιλιάδων πολιτών.