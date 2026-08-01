Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε συνέντευξη και, μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε για την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Μιλώντας στο TV Creta, η Μαρία Καρυστιανού είπε πως «σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο στόχος του κινήματος. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε στρατιώτες, κι εγώ μέσα».

«Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν ως τις 12 όλοι μαζί στο πολιτικό συμβούλιο και συζητούσαμε. Όλοι αιφνιδιαστήκαμε με τον τρόπο που έγινε και ειπώθηκαν αυτά τα λόγια για το κίνημα», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει – γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει σε όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική – είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω».

«Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα», είπε μεταξύ άλλων για τον Θανάση Αυγερινό.