Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υπέβαλε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Μάλιστα το Beast σας είχε ενημερώσει από νωρίς το πρωί για ρωγμή στις σχέσεις Καρυστιανού – Αυγερινού η οποία και αποτυπώθηκε τελικά με την παραίτηση από τη θέση του εκπρόσωπου τύπου του τελευταίου.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε ότι εδώ και αρκετές ημέρες δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κινήματος, ούτε το εκπροσωπεί πλέον στα μέσα ενημέρωσης.

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αυγερινός αφήνει αιχμές για τη λειτουργία του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων την ύπαρξη παράλληλου Γραφείου Τύπου.

«Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του» και καταλήγει: «Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές…».