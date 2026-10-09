Υποβλητική ατμόσφαιρα, μυστήριο και ένταση. Με πλάνα που δημιουργούν προσμονή και την αγωνία να κορυφώνεται, το νέο trailer του «Φως στο Τούνελ» προϊδεάζει για όσα έρχονται στον νέο κύκλο ερευνών της εκπομπής.

Η Αγγελική Νικολούλη δίνει ξανά ραντεβού με τους τηλεθεατές την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 23:20, στo ΜEGA.

Εδώ και 32 χρόνια, το «Φως στο Τούνελ» ακολουθεί τα ίχνη της αλήθειας, φωτίζοντας εγκλήματα που παραμένουν στο σκοτάδι, μυστηριώδεις εξαφανίσεις και υποθέσεις που περιμένουν απαντήσεις.

Δείτε το trailer: