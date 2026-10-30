Μια υπόθεση που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως θάνατος από παθολογικά αίτια εξελίχθηκε σε θρίλερ ανθρωποκτονίας στις Σέρρες, με τις κάμερες ασφαλείας να αποκαλύπτουν ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Χατζίδη. Οι εικόνες καταγράφουν τις κινήσεις του θύματος και τις διαδοχικές επισκέψεις του γιου του, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα προσθέτουν νέα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πίσω από την πόρτα του σπιτιού. Μια επίσκεψη που δεν είχε αρχικά αναφερθεί στις Αρχές, μια λευκή σακούλα με φαγητό και ένα άδειο στομάχι συνθέτουν τα κομμάτια ενός γρίφου που παραμένει άλυτος.

Οι τελευταίες εικόνες του θύματος και οι επισκέψεις του γιου του

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», επιτρέπει την ανασύνθεση των κινήσεων του Γιώργου Χατζίδη πριν εντοπιστεί νεκρός στην κατοικία του.

Η πρώτη καταγραφή της 30ής Ιουλίου 2026 δείχνει τον άνδρα να απομακρύνεται από την αυλόπορτα του σπιτιού του, σε πεζόδρομο των Σερρών, στις 11:40 το πρωί. Φορούσε αθλητικά ρούχα και παπούτσια, ενώ βάδιζε με αργό ρυθμό.

Στις 11:50 εμφανίζεται να επιστρέφει στην κατοικία του. Λίγο αργότερα, στις 12:19, βγαίνει για δεύτερη φορά και καταγράφεται να γυρίζει στις 12:54.

Αυτή είναι, σύμφωνα με το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, η τελευταία φορά που ο Γιώργος Χατζίδης εμφανίζεται να μπαίνει στο σπίτι του. Δεν υπάρχει επόμενη καταγραφή του να αποχωρεί από την κατοικία, όπου δύο ημέρες αργότερα θα εντοπιζόταν νεκρός.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέχεια στις μετακινήσεις του γιου του, Αβραάμ Χατζίδη.

Στις 19:23 της ίδιας ημέρας, ο Αβραάμ φτάνει στο πατρικό του χωρίς να διακρίνεται να μεταφέρει κάποια σακούλα με φαγητό. Η επίσκεψη διαρκεί περίπου 17 λεπτά και στις 19:40 καταγράφεται η αναχώρησή του.

Η συγκεκριμένη παρουσία του στο σπίτι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν είχε περιληφθεί στην αρχική ενημέρωση που έδωσε στις αστυνομικές Αρχές. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε ότι δεν θυμόταν την επίσκεψη.

Η λευκή σακούλα και το ιατροδικαστικό εύρημα

Οι κάμερες καταγράφουν ακόμη μία επίσκεψη του Αβραάμ Χατζίδη, αυτή τη φορά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου.

Στις 01:54 εμφανίζεται να προσεγγίζει την κατοικία κρατώντας μια λευκή σακούλα. Όπως έχει υποστηρίξει, είχε μόλις τελειώσει την εργασία του και πήγε να αφήσει φαγητό στον πατέρα του.

Η παραμονή του διαρκεί περίπου έξι λεπτά. Στις 02:00 αποχωρεί από το σπίτι, χωρίς να φαίνεται να έχει πλέον μαζί του τη σακούλα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 1ης Αυγούστου, στις 12:27, ο Αβραάμ επιστρέφει στην κατοικία και, σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει, βρίσκει τον πατέρα του νεκρό στον καναπέ του σαλονιού. Ο ίδιος ανέφερε ότι η είσοδος δεν ήταν κλειδωμένη.

Ωστόσο, ένα από τα ευρήματα της νεκροψίας δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα σε σχέση με τη μαρτυρία για τη μεταφορά φαγητού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το στομάχι του θύματος ήταν άδειο. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταγεγραμμένες κινήσεις, χωρίς από μόνο του να αποδεικνύει εάν ο Γιώργος Χατζίδης κατανάλωσε ή όχι το φαγητό που φέρεται να του μεταφέρθηκε.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε επίσης πολλαπλές κακώσεις στο σώμα του, καθώς και ένα μεταθανάτιο τραύμα χαμηλά στην κοιλιακή χώρα, το οποίο αποδόθηκε σε αποτύπωμα από σόλα παπουτσιού.

Τα ευρήματα αυτά ανέτρεψαν την αρχική εκτίμηση περί θανάτου από φυσικά αίτια, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε διατυπωθεί από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στην κατοικία.

Πλέον, το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί τι συνέβη στο διάστημα ανάμεσα στην τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνιση του θύματος και στον εντοπισμό της σορού του, καθώς και αν οι εικόνες από τις κάμερες μπορούν να βοηθήσουν στην εξακρίβωση των συνθηκών της ανθρωποκτονίας.

Οι αντιφάσεις στη μαρτυρία του γιου και η παρέμβαση της Αγγελικής Νικολούλη

Νέες πτυχές της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες αναδείχθηκαν μέσα από την επικοινωνία που είχε η Αγγελική Νικολούλη με τον γιο του θύματος, Αβραάμ. Μετά την παρουσίαση των καταγραφών από τις κάμερες ασφαλείας, η δημοσιογράφος επιχείρησε να αποσαφηνίσει τις διαφορές ανάμεσα στις κινήσεις που αποτυπώθηκαν στο βιντεοληπτικό υλικό και σε όσα είχε αναφέρει ο ίδιος για τις τελευταίες επισκέψεις στον πατέρα του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η διάρρηξη που είχε προηγηθεί στην κατοικία, μια απογευματινή επίσκεψη την οποία ο Αβραάμ δήλωσε ότι δεν θυμόταν, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε νεκρός ο πατέρας του.

Ο Αβραάμ Χατζίδης υποστήριξε ότι επιθυμεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη προσωπική κατάσταση που βιώνει.

«Καλημέρα, κυρία Αγγελική. Το Σάββατο, στις 10 το πρωί, με κάλεσαν από την Ασφάλεια Σερρών για να πάω να δώσω κατάθεση. Σας έστειλα και το υλικό, γιατί είμαι πρόθυμος να βοηθήσω ώστε να εξιχνιαστεί η υπόθεση. Κάθε μέρα κλαίω και για τον μπαμπά μου και για τον αδερφό μου. Μπορεί να έχουμε ταλαιπωρηθεί, αλλά είμαι μαχητής στη ζωή και πολύ δυναμικός από μικρός, παρά τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζω με την υγεία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί για τη διάρρηξη και οι ερωτήσεις για τις κάμερες

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο γιος του θύματος συνέδεσε την υπόθεση με την εγκατάσταση Ρομά σε γειτονικό χώρο, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι υπήρχε σχέση με όσα συνέβησαν στον πατέρα του. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπικούς ισχυρισμούς του, χωρίς να παρουσιάζονται στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην ανθρωποκτονία.

«Από τότε που πήγαν οι Ρομά και έμειναν δίπλα στον πατέρα μου, έγιναν όλα».

Η Αγγελική Νικολούλη ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις για την κλοπή που είχε καταγραφεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Χατζίδη, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές.

– Αγγελική Νικολούλη: Η διάρρηξη που είχε γίνει τέσσερις με πέντε ημέρες νωρίτερα εξιχνιάστηκε και αποκαλύφθηκε ότι δεν είχαν πάρει κάτι, παρά μόνο πέντε ευρώ. Έτσι δεν είναι;

– Αβραάμ Χατζίδης: Δεν ξέρω τι είχαν κάνει. Η Ασφάλεια μού είπε ότι βρήκαν αποτυπώματα, τους συνέλαβαν και παραδέχτηκαν την κλοπή, αλλά όχι ότι χτύπησαν τον πατέρα μου και τον σκότωσαν. Αυτοί είναι, χίλια τοις εκατό. Αν τους πάρουν μέσα και τους πιέσουν, θα ομολογήσουν. Αυτοί είναι κυρία Αγγελική.

Η δημοσιογράφος στάθηκε στη χρονική απόσταση ανάμεσα στη διάρρηξη και στον εντοπισμό της σορού, καθώς ο Αβραάμ είχε συναντήσει τον πατέρα του μετά το περιστατικό. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα εάν μια ενδεχόμενη νέα είσοδος τρίτων προσώπων θα μπορούσε να είχε αποτυπωθεί στις κάμερες ασφαλείας.

– Αγγελική Νικολούλη: Άκουσέ με λίγο. Αυτοί συνδέονται με τη διάρρηξη. Εσύ είδες τον πατέρα σου μετά, αφού η κλοπή είχε γίνει μέρες νωρίτερα. Του πήγες φαγητό και τον είδες. Αν του είχαν κάνει κάτι τότε ή αν είχαν μπει αργότερα, δεν θα τους κατέγραφε η κάμερα;

– Αβραάμ Χατζίδης: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν παντού κάμερες. Υπάρχει μόνο μία, από την πλευρά της βιβλιοθήκης.

Η επίσκεψη που δεν θυμόταν και η μαρτυρία για καβγά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσία του Αβραάμ Χατζίδη στην κατοικία το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, την οποία κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Ο ίδιος είχε προηγουμένως αναφερθεί σε άλλη επίσκεψή του, χωρίς να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει αυτή τη διαφορά, επικαλέστηκε προβλήματα μνήμης που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

– Αγγελική Νικολούλη: Λύσε μου όμως μία απορία. Τελικά φαίνεται ότι την Πέμπτη πήγες στο σπίτι και το απόγευμα, γύρω στις επτά και κάτι, ενώ έλεγες ότι δεν είχες πάει.

– Αβραάμ Χατζίδης: Ξέρεις τι γίνεται; Επειδή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας εδώ και τόσα χρόνια, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και μετά τα ξεχνάω. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα την Πέμπτη το βράδυ, στις 30 Ιουλίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αφού με δείχνει όμως η κάμερα, σίγουρα πήγα. Απλώς μου διαφεύγει. Το απόγευμα δεν του πήγα φαγητό, σίγουρα.

– Αγγελική Νικολούλη: Ναι, αλλά τότε θα σου άνοιξε εκείνος, αφού λες ότι δεν είχες κλειδιά.

– Αβραάμ Χατζίδης: Ναι, εκείνος πάντα μου άνοιγε, γιατί δεν είχα κλειδί.

Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα μιας μαρτυρίας από τη γειτονιά, σύμφωνα με την οποία είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία ανάμεσα στον πατέρα και στον γιο. Ο Αβραάμ απέρριψε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του ήταν ιδιαίτερα εξασθενημένος.

– Αγγελική Νικολούλη: Πώς τον είδες τότε; Συνέβη κάτι και φωνάξατε; Γιατί η γειτονιά λέει ότι σας άκουσε να καυγαδίζετε.

– Αβραάμ Χατζίδης: Όχι. Αυτό που λέει η γυναίκα ότι άκουσε δεν ισχύει, γιατί ο πατέρας μου, τελευταία, δεν είχε δύναμη ούτε να μιλήσει. Άρα, όσα λέει είναι ψέματα.

Το φαγητό που μετέφερε τα ξημερώματα και η κατάσταση του πατέρα του

Ένα ακόμη σημείο που εξετάστηκε ήταν η επίσκεψη του Αβραάμ τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν εμφανίζεται σε κάμερα να μεταφέρει μια λευκή σακούλα.

Ερωτηθείς γιατί πήγαινε φαγητό στον πατέρα του τόσο αργά, εξήγησε ότι συνήθιζε να τον επισκέπτεται μετά την εργασία του και να του αφήνει όσα είχαν απομείνει από το κατάστημα.

«Του πήγαινα πάντα, μετά τη δουλειά, ό,τι περίσσευε από το μαγαζί, είτε ήταν σουβλάκια είτε οτιδήποτε άλλο», εξήγησε ο Αβραάμ.

Στην ίδια συζήτηση επανέλαβε τις υποψίες του για πρόσωπα που είχαν, κατά τους ισχυρισμούς του, έρθει σε αντιπαράθεση με τον πατέρα του μετά τη διάρρηξη.

«Δεν κοιμόταν ο μπαμπάς μου, κυρία Αγγελική. Ήταν ευάλωτος και δεν χρειαζόταν να τον χτυπήσουν πολύ δυνατά για να πεθάνει. Άρα, τον χτύπησαν οι Ρομά. Ήρθαν σε διαμάχη και έγινε αυτό που έγινε. Μετά τη διάρρηξη ήρθαν πάλι σε κόντρα γιατί ο πατέρας μου ήθελε να τους διώξει».

Η Αγγελική Νικολούλη επιχείρησε να διαπιστώσει τι ακριβώς περιείχε η σακούλα και αν ο ηλικιωμένος είχε καταναλώσει το φαγητό, δεδομένου ότι η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει πως το στομάχι του ήταν άδειο.

– Αγγελική Νικολούλη: Πώς του είχες πάει το φαγητό; Τυλιχτό ή σε κάποιο τάπερ;

– Αβραάμ Χατζίδης: Σε πακέτο από το μαγαζί.

– Αγγελική Νικολούλη: Τον είδες αν έφαγε;

– Αβραάμ Χατζίδης: Γενικά, τελευταία δεν έτρωγε καθόλου. Του άφηνα το φαγητό και έφευγα. Τις άλλες ημέρες, που καθόμουν και του συμμάζευα το σπίτι, έβλεπα ότι δεν έτρωγε. Τα έπαιρνα μετά και τα πετούσα στα σκουπίδια.

Ο γιος του θύματος εξέφρασε επίσης τη λύπη του που δεν είχε μεταφέρει τον πατέρα του σε άλλη κατοικία, ώστε να βρίσκεται υπό τη φροντίδα του.

– Αβραάμ Χατζίδης: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος μου και χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο; Έπρεπε να τον πάρω στο άλλο σπίτι, να τον έχω μαζί μου και να τον προσέχω για να μην πάθει τίποτα. Θα ήταν ζωντανός τώρα.

Η περιγραφή της σορού και η διαφωνία για τον χρόνο θανάτου

Η συνομιλία επικεντρώθηκε κατόπιν στα όσα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ο Αβραάμ επισκέφθηκε ξανά την κατοικία και βρήκε τον πατέρα του νεκρό.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν είχε παρατηρήσει τη σακούλα που, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει, είχε αφήσει στο σπίτι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του.

– Αγγελική Νικολούλη: Τη σακούλα με το φαγητό την είδες όταν πήγες το Σάββατο και τον βρήκες νεκρό;

– Αβραάμ Χατζίδης: Δεν την παρατήρησα, κυρία Αγγελική, για να σας πω την αλήθεια. Όταν τον είδα νεκρό στον καναπέ, σοκαρίστηκα. Ήταν καθιστός. Αυτό που λέει η Αστυνομία, ότι ήταν ανάσκελα, δεν ισχύει.

– Αγγελική Νικολούλη: Πώς δεν ισχύει; Γιατί να πουν ψέματα οι αστυνομικοί;

– Αβραάμ Χατζίδης: Ε, δεν ισχύει, τι να σας πω; Εγώ με τα μάτια μου τον είδα καθιστό. Δεν ήρθε ο ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία στο σημείο. Τα παιδιά από το ΕΚΑΒ μού είπαν ότι είχε πεθάνει περίπου δώδεκα ώρες νωρίτερα.

Η διαφορετική περιγραφή της θέσης στην οποία βρισκόταν το σώμα αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο της συζήτησης. Παράλληλα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο μπορούσε να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου χωρίς την παρουσία ιατροδικαστή στον χώρο.

– Αγγελική Νικολούλη: Λένε πως, αν τα τραύματα στην κοιλιά είναι εμφανή, μπορεί να ήταν νεκρός για περισσότερο από 24 ώρες αλλά δεν κλήθηκε ιατροδικαστής στο σπίτι.

– Αβραάμ Χατζίδης: Αυτό, όπως είχε πει και ο κύριος Λέων, μόνο ένας ιατροδικαστής μπορεί να το εξετάσει και να το κρίνει. Ένας τραυματιοφορέας μού έδωσε μια εκτίμηση, αλλά ούτε εκείνος μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια.

Το αποτύπωμα παπουτσιού και η αναμονή των αποτελεσμάτων DNA

Προς το τέλος της επικοινωνίας, η Αγγελική Νικολούλη έθεσε στον Αβραάμ Χατζίδη ερώτηση σχετικά με το μέγεθος των παπουτσιών του, στρέφοντας την προσοχή σε ένα από τα ιδιαίτερα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή, στο σώμα του Γιώργου Χατζίδη είχαν εντοπιστεί σοβαρές κακώσεις, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε δεχθεί χτύπημα ακόμη και μετά τον θάνατό του.

«Μιλάμε για διάτρηση στον σπλήνα, πολλαπλές κακώσεις, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι, ακόμη και μετά τον θάνατό του, κάποιος τον κλότσησε. Φαίνεται να τον πάτησαν και στη συνέχεια να μετακίνησαν το σώμα του», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η εκπομπή.

Από την πλευρά του, ο Αβραάμ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών. Όπως υποστήριξε, είχε συλλεχθεί γενετικό υλικό από τα νύχια του πατέρα του και αναμένει τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA.

Οι καταγραφές από τις κάμερες, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποτελούν διαφορετικά κομμάτια της ίδιας έρευνας, με τις Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν πώς συνδέονται μεταξύ τους και τι πραγματικά συνέβη στον Γιώργο Χατζίδη πριν από τον θάνατό του.