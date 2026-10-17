Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον 58χρονο μοναχό Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικόλαο Τσιγκόζη, ο οποίος αναχώρησε από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών με προορισμό την Τουρκία και έκτοτε αγνοείται. Ο μοναχός επιθυμούσε να επισκεφθεί τον Πόντο και την Καππαδοκία, περιοχές με τις οποίες συνδέεται η οικογενειακή του καταγωγή, ενώ είχε εκφράσει την πρόθεση να ακολουθήσει ασκητική ζωή.

Η οικογένειά του προσπαθεί να εντοπίσει τη διαδρομή που ακολούθησε μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, έχοντας επιβεβαιώσει ότι ταξίδεψε με λεωφορείο προς την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι συγγενείς του, ο 58χρονος φέρεται να επισκέφθηκε το ελληνικό προξενείο, αναζητώντας τρόπο να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Τραπεζούντα.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής, με τις αδελφές του μοναχού να απευθύνουν έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Η πορεία στον μοναχισμό και η επιστροφή στο πατρικό σπίτι

Η αδελφή του, Ευαγγελία, αναφέρθηκε στη θρησκευτική διαδρομή του 58χρονου, εξηγώντας ότι είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στον μοναχισμό και είχε εγκαταβιώσει σε διαφορετικές μονές.

Όπως περιέγραψε, η προσωρινή επιστροφή του στο οικογενειακό σπίτι συνδεόταν με την αναζήτηση νέας μονής, μετά τις αλλαγές που είχαν σημειωθεί στο μοναστήρι όπου βρισκόταν.

«Ο αδελφός μου ανήκει στο σχήμα του μοναχισμού. Το 2003 ήταν στο Άγιον Όρος και μετέβη μετά στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά. Ακολούθησε τον ηγούμενό του στην Ελασσόνα και έκανε και κουρά. Από Νικόλαος μετονομάστηκε σε Ιωσήφ αλλά το μοναστήρι ορφάνεψε από ηγούμενο και το διάστημα της μετάβασης του σε άλλο μοναστήρι, έμενε μαζί μου στο πατρικό μας».

Το εισιτήριο για την Τουρκία και οι πρώτες έρευνες

Για τις κινήσεις της οικογένειας μόλις διαπιστώθηκε η απουσία του μίλησε η δεύτερη αδελφή του, Ευτυχία, η οποία κατοικεί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως εξήγησε, ο μοναχός έφυγε από το χωριό στις 23 Ιουλίου, χωρίς οι συγγενείς του να γνωρίζουν αρχικά πού είχε κατευθυνθεί. Η επανειλημμένη αναφορά του στην Κωνσταντινούπολη τους οδήγησε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να είχε ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

«Το πρωί της 23ης Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, έφυγε ο αδερφός μου. Πήγα στο χωριό μας το Μυλότοπο στα Γιαννιτσά. Ξεκινήσαμε να τον ψάχνουμε αλλά δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Πήγα στην αστυνομία, το δήλωσα αλλά έκανα και τον συνειρμό στο μυαλό μου ότι ανέφερε συνέχεια την Κωνσταντινούπολη και πήγαμε να ψάξουμε στα τρένα. Εκεί ήταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και βρήκαμε ότι ένα εισιτήριο κόπηκε στο όνομά του. Επιβεβαιώσαμε αργότερα ότι ανέβηκε στο λεωφορείο για Τουρκία».

Η διαπίστωση ότι είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο με προορισμό την Τουρκία αποτέλεσε το πρώτο επιβεβαιωμένο στοιχείο για τη διαδρομή του μετά την αναχώρησή του από τον Νέο Μυλότοπο.

Η πληροφορία από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Οι συγγενείς του αναζήτησαν στη συνέχεια πληροφορίες μέσω των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα τους μεταφέρθηκαν, ένας άνδρας που φέρεται να ήταν ο αγνοούμενος μοναχός είχε επισκεφθεί το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας πληροφορίες για τη μετάβασή του στην Τραπεζούντα.

«Ο αδελφός μου από τον Καναδά πήρε τηλέφωνο στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Εγώ είχα ενημερώσει και την αστυνομία και μας είπαν ότι όντως ήρθε ένας κύριος που δεν φορούσε ράσα, με ταξί και έψαχνε πώς να πάει στην Τραπεζούντα».

Κατά την οικογένεια, οι υπάλληλοι του προξενείου έλεγξαν το διαβατήριο του επισκέπτη και του υπέδειξαν πώς θα μπορούσε να φτάσει στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων για να συνεχίσει προς τον Πόντο.

Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν ο 58χρονος επιβιβάστηκε τελικά σε λεωφορείο για την Τραπεζούντα ή εάν ακολούθησε διαφορετική διαδρομή.

Ενημερώθηκαν η Ιντερπόλ και οι ελληνικές προξενικές αρχές

Οι συγγενείς έχουν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, επιδιώκοντας να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρουσία του μοναχού στην Τουρκία.

«Η Ίντερπολ και το ελληνικό προξενείο στην Τουρκία έχουν ενημερωθεί», αναφέρει η αδελφή του Ευαγγελία.

Η ίδια εξήγησε ότι η επιθυμία του να επισκεφθεί τις περιοχές του Πόντου δεν ήταν πρόσφατη, αλλά αποτελούσε προσωπικό στόχο που είχε εκφράσει επανειλημμένα.

«Το ταξίδι στην Τουρκία δεν ήταν μια ξαφνική ή τυχαία απόφαση. Είχε διακαή πόθο να πάει στον Πόντο. Έλεγε ότι θέλει να γίνει ασκητής».

Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια εκτιμά ότι οι αναζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην Τραπεζούντα και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως επισκέφθηκε, αναζητώντας κάποιον χώρο για να εγκατασταθεί και να ζήσει ως ασκητής.

Η έκκληση της οικογένειας και τα χαρακτηριστικά του αγνοουμένου

Οι συγγενείς του 58χρονου ζητούν από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για τις κινήσεις ή την πιθανή τοποθεσία του να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

«Θέλουμε να μάθουμε… Ζει; Είναι καλά;»

Ο μοναχός Ιωσήφ έχει ύψος περίπου 1,64 μέτρα, κανονική σωματική διάπλαση και πράσινα μάτια. Τα μαλλιά του είναι μακριά, γκρίζα και συνήθως δεμένα σε κοτσίδα, ενώ έχει γκρίζο μουστάκι και κοντό μούσι.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι συγγενείς του, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το πού βρίσκεται μετά την παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη.