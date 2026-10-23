Οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή του εντοπίστηκε νεκρός στον περιβάλλοντα χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ο Νίκος Λεβέντης, με τις συνθήκες του θανάτου του να εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά ερωτήματα στην οικογένειά του. Ο πατέρας του, απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αμφισβητεί ότι πρόκειται για έναν θάνατο χωρίς εμπλοκή τρίτων και εκφράζει την πεποίθηση ότι ο γιος του έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρίσκονται τόσο οι τελευταίες κινήσεις του Νίκου Λεβέντη, ο οποίος είχε πολυετή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας, όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες η σορός του παρέμεινε επί ημέρες σε χώρο στρατιωτικού νοσοκομείου χωρίς να εντοπιστεί. Ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή Φως στο Τούνελ περιγράφει την αναχώρησή του από το σπίτι τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, την ανησυχία που ακολούθησε όταν χάθηκαν τα ίχνη του και τις απορίες που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Η τελευταία συνομιλία με τον πατέρα του πριν από την εξαφάνιση

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 14ης Ιουνίου, ο πατέρας του Νίκου Λεβέντη ανέφερε ότι βρισκόταν στο σπίτι όταν ο γιος του τον ενημέρωσε πως θα έβγαινε για μια βόλτα. Η ώρα περνούσε χωρίς να επιστρέφει, ενώ οι επανειλημμένες προσπάθειες των γονιών του να επικοινωνήσουν μαζί του δεν είχαν αποτέλεσμα.

«Με είχε πάρει ο ύπνος στον καναπέ βλέποντας ποδόσφαιρο. Ο γιος μου, Νίκος Λεβέντης, μου λέει πως φεύγει να πάει κάποια βόλτα και θα γυρίσει. Επειδή αργούσε να επιστρέψει, ανησύχησα και αρχίσαμε μαζί με τη μητέρα του να τον καλούμε στο τηλέφωνο, χωρίς όμως να υπάρχει απάντηση από πλευράς του».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γιος του έβγαινε από το σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο σε προηγούμενες περιπτώσεις επέστρεφε έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή τη φορά, όπως υποστήριξε, είχε παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο στη συμπεριφορά του, καθώς ο Νίκος φαινόταν αναστατωμένος και συνομιλούσε σε έντονο ύφος στο τηλέφωνο.

«Ο Νίκος έφυγε αναστατωμένος, μιλώντας έντονα στο κινητό. Μαζί του είχε και την πιστωτική του κάρτα. Κινητό και κάρτα δεν ξέρω ακόμα και σήμερα αν έχουν βρεθεί».

Τα ερωτήματα για την παρουσία του στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στον πατέρα του το γεγονός ότι ο Νίκος Λεβέντης εντοπίστηκε στον χώρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, καθώς, όπως εξήγησε, δεν υπήρχε κάποιος γνωστός λόγος για να μεταβεί εκεί.

Ο απόστρατος αξιωματικός υποστήριξε ότι ο γιος του δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας και δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, αν και είχε διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα είχε χάσει βάρος.

«Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο μέρος, καθώς δεν είχε λόγο να βρίσκεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Αν χρειαζόταν κάτι, θα πήγαινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου είχε πρόσβαση, καθώς εγώ είμαι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία».

Η οικογένεια έχει θέσει επανειλημμένα ερωτήματα για τον τρόπο εισόδου του στον περιφραγμένο χώρο, για το ενδεχόμενο καταγραφής των κινήσεών του από κάμερες ασφαλείας και για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Ο αδελφός του Νίκου, Στέφανος Λεβέντης, είχε αποστείλει διαδοχικά αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές τον Ιούλιο, ζητώντας ενημέρωση για τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και για την ιατροδικαστική έκθεση.

«Παρέμεινε νεκρός επί οκτώ ημέρες στον υπαίθριο χώρο»

Ο πατέρας του στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τον εντοπισμό της σορού, επισημαίνοντας ότι το 251 ΓΝΑ αποτελεί στρατιωτική εγκατάσταση με μέτρα ελέγχου και φύλαξης.

Όπως ανέφερε, αδυνατεί να κατανοήσει πώς ο γιος του βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να γίνει αντιληπτός και γιατί δεν εντοπίστηκε νωρίτερα.

«Ο Νίκος βρέθηκε νεκρός εντός της περιμέτρου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Ο χώρος αυτονοήτως εποπτεύεται και φυλάσσεται περιμετρικά συνεχώς με κάμερες ασφαλείας, ενώ υπάρχει κεντρικό φυλάκιο ελέγχου εισερχομένων που θα μπορούσαν να τον εντοπίσουν, να τον ελέγξουν κι αν χρειαζόταν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Εντούτοις παρέμεινε νεκρός επί οκτώ ημέρες στον υπαίθριο χώρο του νοσοκομείου, όπου τυχαία ανακαλύφθηκε».

Η σορός του Νίκου Λεβέντη εντοπίστηκε στις 22 Ιουνίου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση στον περιφραγμένο χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ένας επισκέπτης αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και αναζήτησε την προέλευσή της.

Ο πατέρας του υποστήριξε ακόμη ότι, όταν επικοινώνησε με τον αξιωματικό που ήταν αρμόδιος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ενημερώθηκε πως το συγκεκριμένο δύσβατο σημείο δεν περιλαμβανόταν στην περιοχή ευθύνης του για περιμετρικούς ελέγχους.

Η πεποίθηση του πατέρα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ο πατέρας του Νίκου Λεβέντη εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.

Ο ίδιος δεν κατονομάζει κάποιο πρόσωπο ως υπεύθυνο, ωστόσο θεωρεί ότι τα στοιχεία γύρω από την εξαφάνιση και τον εντοπισμό της σορού δημιουργούν υπόνοιες για ανθρωποκτονία.

«Ο τρόπος και το σημείο που βρέθηκε το πτώμα του γιου μου μού προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά ως προς τον τρόπο επέλευσης του θανάτου του, που μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία, χωρίς να γνωρίζω τους δράστες».

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί προσωπική πεποίθηση του πατέρα και δεν συνιστά επιβεβαιωμένο ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Το βασικό ζητούμενο για την οικογένεια παραμένει η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου και η αποσαφήνιση των τελευταίων κινήσεων του Νίκου Λεβέντη.