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Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται την απόψε στις 23:20, στο MEGA, με νέα υπόθεση μυστηρίου αλλά και με ανατρεπτικά στοιχεία για το θρίλερ στο 251 ΓΝΑ.

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Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον τελευταίο μάρτυρα – «κλειδί» και αποκαλύπτονται πολλά…

Το φονικό μυστικό και τα στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα.

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Νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση του Νίκου Λεβέντη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ποιον προειδοποιούσε να σταματήσει να τον απειλεί;

Ποιοι και γιατί προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του, τέσσερις μήνες μετά τον περίεργο θάνατό του στον φυλασσόμενο στρατιωτικό χώρο;

Δείτε το trailer: