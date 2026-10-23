Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται την απόψε στις 23:20, στο MEGA, με νέα υπόθεση μυστηρίου αλλά και με ανατρεπτικά στοιχεία για το θρίλερ στο 251 ΓΝΑ.
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Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον τελευταίο μάρτυρα – «κλειδί» και αποκαλύπτονται πολλά…
Το φονικό μυστικό και τα στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα.
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Νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση του Νίκου Λεβέντη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Ποιον προειδοποιούσε να σταματήσει να τον απειλεί;
Ποιοι και γιατί προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του, τέσσερις μήνες μετά τον περίεργο θάνατό του στον φυλασσόμενο στρατιωτικό χώρο;
Δείτε το trailer: