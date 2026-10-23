Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται την απόψε στις 23:20, στο MEGA, με νέα υπόθεση μυστηρίου αλλά και με ανατρεπτικά στοιχεία για το θρίλερ στο 251 ΓΝΑ.

Οικογενειάρχης πέφτει θύμα δολοφονικής επίθεσης μέσα στο σπίτι του

Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον τελευταίο μάρτυρα – «κλειδί» και αποκαλύπτονται πολλά…

Το φονικό μυστικό και τα στοιχεία που αλλάζουν τα δεδομένα.

Καταιγιστικές εξελίξεις για το θρίλερ στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Νέος κύκλος ερευνών για την υπόθεση του Νίκου Λεβέντη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ποιον προειδοποιούσε να σταματήσει να τον απειλεί;

Ποιοι και γιατί προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του, τέσσερις μήνες μετά τον περίεργο θάνατό του στον φυλασσόμενο στρατιωτικό χώρο;

Δείτε το trailer: