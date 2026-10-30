Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου Ασλανίδη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Αυγούστου 2025, όταν χάθηκαν τα ίχνη του στην Καρύταινα Αρκαδίας. Ο νεαρός είχε ταξιδέψει από το Περιστέρι, όπου διέμενε με τους γονείς του, προκειμένου να περάσει λίγες ημέρες με συγγενικά του πρόσωπα. Ωστόσο, μια συνηθισμένη έξοδός του εξελίχθηκε σε μυστήριο, καθώς δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ούτε η μοτοσικλέτα του.

Η υπόθεση παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής, με την οικογένεια του αγνοούμενου να απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανσή της. Παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς, πυροσβέστες και εθελοντές, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη στον 33χρονο.

Η θεία και νονά του, Δήμητρα Κοντοπούλου, αναφέρθηκε στις συνήθειές του κατά την παραμονή του στο χωριό, εξηγώντας ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του εξερευνώντας τη γύρω περιοχή.

«Είχε έρθει στην Καρύταινα με τη μηχανή του, το βράδυ της Πέμπτης 31 Ιουλίου, από το Περιστέρι όπου ζούσε με τους γονείς του, για να καθίσει λίγες μέρες. Έκανε τις βόλτες του γιατί είναι φυσιολάτρης, πήγαινε στον Λούσιο, περπατούσε».

Οι τελευταίες κινήσεις πριν από την εξαφάνιση

Η συγγενής του περιέγραψε όσα θυμάται από τις τελευταίες ώρες που τον είδε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προσωπικά αντικείμενα που άφησε πίσω του.

«Το Σάββατο, γύρω στις 9 παρά τέταρτο, τον είδα στο σπίτι. Τον ρώτησα πού θα πήγαινε, γιατί είδα ότι ετοίμαζε το σακίδιό του και μου είπε ότι θα πήγαινε μία βόλτα στον Λούσιο και θα επέστρεφε. Γύρισε γύρω στις 10:30, έκανε ένα μπάνιο και στις 12 ξαναβγήκε. Απ’ ό,τι είδαμε, είχε πάρει μαζί του μόνο το τηλέφωνο και τα κλειδιά του σπιτιού. Είχε αφήσει το πορτοφόλι του, τον καπνό του και όλα τα υπόλοιπα πράγματά του».

Όσο περνούσαν οι ώρες χωρίς να δώσει σημεία ζωής, η ανησυχία των συγγενών του μεγάλωνε. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματά τους έμεναν αναπάντητα, γεγονός που τους έκανε να φοβούνται ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

«Καθώς περνούσε η ώρα, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ξεκινήσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο για να τον εντοπίσουμε και δεν απαντούσε ούτε στα τηλέφωνα ούτε σε μηνύματα. Εκεί αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε ότι κάτι του έχει συμβεί».

Τι καταγγέλλει η οικογένεια για την αρχική αντίδραση της Αστυνομίας

Οι οικείοι του απευθύνθηκαν στις Αρχές ζητώντας να ξεκινήσουν άμεσα οι αναζητήσεις. Η Δήμητρα Κοντοπούλου υποστήριξε, ωστόσο, ότι κατά την πρώτη επίσκεψή τους στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης αντιμετώπισαν καθυστέρηση στη διαδικασία.

«Πήγαμε στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης και αναφέραμε την εξαφάνισή του αλλά ο αξιωματικός υπηρεσίας μάς είπε ότι θα έπρεπε να περιμένουμε να περάσουν δύο 24ωρα. Σκεφτήκαμε ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να περάσει τόσος χρόνος από την στιγμή που καταλαβαίναμε ότι κάτι μπορεί να του έχει συμβεί».

Σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησαν επικοινωνίες με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, μέχρι που η εξαφάνιση δηλώθηκε επισήμως μετά τις 18:00 και άρχισε η κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του, οι συγγενείς αναζήτησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μία από αυτές, σε κοντινή καφετέρια, κατέγραψε τον 33χρονο να κατευθύνεται προς την πλατεία όπου είχε αφήσει τη μοτοσικλέτα του.

«Εκείνο το πρωί πριν φύγει, μίλησε για λίγο με την αδελφή μου και της έλεγε ότι καθάριζε το κράνος του. Δεν είδε κανείς πώς έφυγε. Από την κάμερα ενός καφέ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, είδαμε ότι ανέβηκε τα σκαλιά και πήγε προς την πλατεία όπου είχε παρκαρισμένη τη μηχανή του».

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η οικογένεια έστρεψαν επίσης την προσοχή σε διαδρομές προς μοναστήρια της περιοχής, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί εάν ο αγνοούμενος κινήθηκε τελικά προς εκείνη την κατεύθυνση.

«Από μία μαρτυρία μάθαμε ότι στην πρώτη του βόλτα ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να πάει προς τα μοναστήρια και είχε ως πληροφορία ότι το Ελληνικό ήταν καλύτερη διαδρομή. Αυτά τα είχε ρωτήσει την προηγούμενη μέρα».

Η προσωπικότητα του 33χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του ανιψιού της, η Δήμητρα Κοντοπούλου τόνισε ότι επρόκειτο για έναν φιλήσυχο άνθρωπο, ο οποίος διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του. Όπως είπε, δεν γνώριζε να υπάρχει κάποια προσωπική αντιπαράθεση που θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνισή του.

«Ήταν πολύ ήρεμο παιδί, δεν είχε διαπληκτιστεί ποτέ με κανέναν. Αγαπούσε πολύ τον τόπο εδώ γιατί, όπως έλεγε, είχε ζήσει τα καλύτερά του χρόνια με παιχνίδι με φίλους. Δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να του κάνει κακό στο χωριό. Είναι μικρός ο τόπος και γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους».

Ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης είχε σπουδάσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να ασχολείται πιο συστηματικά με την πληροφορική. Παρακολουθούσε εκπαιδευτικά προγράμματα και επιδίωκε να αποκτήσει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών.

Η θεία του ανέφερε ότι η απουσία ευρημάτων εξακολουθεί να αφήνει στην οικογένεια την ελπίδα πως ο 33χρονος μπορεί να βρίσκεται στη ζωή, παρότι οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.

«Μελετούσε πολλές ώρες και έπαιρνε πιστοποιήσεις για να εμπλουτίσει το βιογραφικό του γιατί τον ενδιέφερε περισσότερο η πληροφορική. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι του έχει συμβεί, ούτε να κάνω υποθέσεις. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει βρεθεί τίποτα εδώ κοντά στην περιοχή. Αυτό μας δίνει βέβαια την ελπίδα ότι μπορεί να είναι ακόμα στη ζωή. Όπως μας λένε και από την Ασφάλεια όμως, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για τις κινήσεις του Κωνσταντίνου ή γνωρίζει κάτι σχετικό με την εξαφάνισή του να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να βοηθήσει την οικογένεια να βρει απαντήσεις.

«Αν υπάρχει κάποιος που έχει δει κάτι, έχει μάθει κάτι, να μας βοηθήσει να μάθουμε τι έχει συμβεί στον Κωνσταντίνο. Θα ήταν ένα δώρο αυτό για εμάς».

Το μυστήριο με την εξαφανισμένη μοτοσικλέτα

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της εξαφάνισης θεωρείται και ο εντοπισμός της μοτοσικλέτας του 33χρονου, η οποία δεν έχει βρεθεί από την ημέρα που αναχώρησε από την Καρύταινα. Οι κινήσεις του πριν χαθούν οριστικά τα ίχνη του έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας, ωστόσο η διαδρομή που ακολούθησε στη συνέχεια εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο.

Η θεία και νονά του, Δήμητρα Κοντοπούλου, επέστρεψε μαζί με την κάμερα της εκπομπής στα σημεία από τα οποία πέρασε ο ανιψιός της, παρουσιάζοντας όσα έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες και το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

«Ο Κωνσταντίνος πάρκαρε τη μηχανή του στην πλατεία, γιατί ο δρόμος που οδηγεί στο σπίτι μας είναι πλακόστρωτος και δεν μπορούσε να την κατεβάσει μέχρι εκεί. Εκείνο το πρωινό πήρε το κράνος, το κινητό και τα κλειδιά του σπιτιού και έφυγε, με κατεύθυνση προς την πλατεία, για να πάρει τη μηχανή του. Εδώ βρίσκεται και η κεντρική εκκλησία, η κάμερα της οποίας τον κατέγραψε να παίρνει τη μηχανή. Παρακολουθώντας το βίντεο, μου έκανε εντύπωση ότι, όταν επέστρεφα, φαίνεται πως με είδε και έκανε ένα βήμα πίσω, σαν να μην ήθελε να τον αντιληφθώ», αναφέρει χαρακτηριστικά η Δήμητρα Κοντοπούλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης έφυγε από την πλατεία και κινήθηκε προς τα αριστερά, ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί στον Λούσιο ποταμό και στα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής. Μία ακόμη κάμερα κατέγραψε τη διέλευσή του, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί τι συνέβη μετά από εκείνο το σημείο.

Η οικογένειά του προσπαθεί να περιορίσει τις πιθανές διαδρομές που θα μπορούσε να έχει επιλέξει, εξετάζοντας ακόμη και περάσματα στα οποία επιτρέπεται η διέλευση μόνο δικύκλων.

«Από εκείνο το σημείο και μετά δεν έχουμε στη διάθεσή μας άλλα στοιχεία. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν κατευθύνθηκε προς το Ατσιχώρι, καθώς υπάρχει κάμερα στον δρόμο που δεν τον κατέγραψε. Υπάρχει, ωστόσο, ένα γεφύρι από το οποίο μπορεί να περάσει μόνο μηχανή, οπότε δεν αποκλείεται να κινήθηκε προς την πλευρά του Λούσιου. Αυτές τις ημέρες θα είχε και τα γενέθλιά του, κάτι που κάνει την αγωνία μας ακόμη πιο δύσκολη. Τον αγαπάμε και τον περιμένουμε», λέει συγκινημένη.

Η μαρτυρία για τον δασοφύλακα και οι φόβοι για τις διαδρομές στο βουνό

Νέα στοιχεία για τις μετακινήσεις του Κωνσταντίνου Ασλανίδη πριν από την εξαφάνισή του προέκυψαν από την περιοχή της Ψηλής Παναγιάς, στην Καρύταινα Αρκαδίας. Σύμφωνα με μαρτυρία, ο 33χρονος γεωπόνος είχε βρεθεί κοντά σε πυροφυλάκιο, όπου συνομίλησε με εποχικό δασοφύλακα, ζητώντας πληροφορίες για κάποιον διαφορετικό δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει με τη μοτοσικλέτα του.

Συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα επισκέφθηκαν σημεία στα οποία ο αγνοούμενος πραγματοποιούσε συχνά εξορμήσεις, αναζητώντας ανθρώπους που ενδεχομένως τον είχαν συναντήσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας πληροφορήθηκαν ότι ο συγκεκριμένος δασοφύλακας θυμόταν τον 33χρονο και την ερώτηση που του είχε απευθύνει.

«Τον ρώτησε αν υπήρχε κάποιος άλλος δρόμος ή βατό μονοπάτι για να φύγει πιο γρήγορα με τη μοτοσικλέτα. Ο δασοφύλακας τον συμβούλεψε να επιστρέψει από τον δρόμο που είχε έρθει και να μην αναζητήσει άλλο πέρασμα, καθώς στην περιοχή είχαν προηγηθεί αστυνομικές έρευνες για χασισοφυτείες και υπήρχε κίνδυνος».

Η συγκεκριμένη πληροφορία προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στην υπόθεση, καθώς παραμένει άγνωστο εάν ο Κωνσταντίνος επέστρεψε στο ίδιο σημείο την ημέρα που εξαφανίστηκε. Παράλληλα, η αναφορά σε παλαιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχει προκαλέσει προβληματισμό σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την εξαφάνισή του με παράνομη δραστηριότητα.

Μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο 33χρονος να βρέθηκε αντιμέτωπος με κάποια επικίνδυνη κατάσταση κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών του.

«Δεν ξέρω αν επέστρεψε εκεί την ημέρα που εξαφανίστηκε. Είναι, όμως, μία περιοχή που γνώριζα ότι επισκεπτόταν. Φοβάμαι μήπως είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει και του έκαναν κακό. Όλα περνούν πλέον από το μυαλό μου. Όταν προσπάθησα να μάθω αν συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην περιοχή, μου είπαν ‘μην μπλέκεις’».

Οι έρευνες στα μοναστήρια και οι μαρτυρίες για την εξαφάνιση του 33χρονου

Στα μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής του Λούσιου στράφηκε επίσης η αναζήτηση στοιχείων για την τύχη του Κωνσταντίνου Ασλανίδη, καθώς εξετάστηκε το ενδεχόμενο να είχε επισκεφθεί ή ακόμη και να είχε παραμείνει σε κάποιο από αυτά. Οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν σε χώρους των μονών, ενώ οι μοναχοί κλήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τυχόν παρουσία του αγνοούμενου.

Στην Ιερά Μονή Αιμυαλών, κοντά στη Δημητσάνα, μοναχός που ήταν ενήμερος για την υπόθεση μίλησε για τις έρευνες των Αρχών. Όταν του παρουσιάστηκε φωτογραφία του 33χρονου, εξήγησε ότι δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει με βεβαιότητα εάν τον είχε συναντήσει στο παρελθόν, καθώς από το μοναστήρι περνούν πολλοί επισκέπτες.

«Τώρα εντάξει, αν τον είχα δει και μία φορά δεν έχω συγκρατήσει το πρόσωπό του, βλέπουμε αρκετό κόσμο εδώ στο μοναστήρι».

Αναφορικά με την πιθανότητα ο Κωνσταντίνος να είχε βρει προσωρινό καταφύγιο στη μονή, ο μοναχός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για τη διαμονή επισκεπτών, πέρα από έναν περιορισμένο χώρο που προορίζεται για συγγενείς των μοναχών. Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι, έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς κανένα εύρημα, είναι δύσκολο να βρίσκεται ο αγνοούμενος στην περιοχή.

«Όχι, δεν διαθέτει η μονή ξενώνες φιλοξενίας, οπότε δεν μπορεί να φιλοξενήσει κάποιον. Έχει μόνο έναν μικρό ξενώνα για συγγενείς μοναχών. Δεν ξέρω τι του έχει συμβεί αλλά εδώ στην περιοχή δεν πρέπει να είναι, γιατί μου φαίνεται απίστευτο μετά από τόσο καιρό να μην έχει βρεθεί ούτε ένα ίχνος του. Μετά από τόσο χρονικό διάστημα δεν γίνεται να μην τον ανακαλύψεις, να μην αναγνωρίσει κάποιος έναν ξένο στο χωριό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν δύο φορές το μοναστήρι. Η πρώτη παρουσία τους περιορίστηκε σε έναν αρχικό έλεγχο, ενώ στη δεύτερη επιχείρηση, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έρευνα με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

«Η Αστυνομία έχει έρθει δύο φορές. Την πρώτη φορά έκαναν έναν τυπικό έλεγχο. Τη δεύτερη με εισαγγελική εντολή ερεύνησαν εξονυχιστικά όλους τους χώρους του μοναστηριού. Μπήκαν στα κελιά, στις αποθήκες. Ήρθαν και με σκυλιά και ερεύνησαν οτιδήποτε ανήκει στη μονή. Κάτι άλλο έχει συμβεί. Αυτό που λένε αρκετοί, ότι με κάποιο τρόπο προσπάθησε να εξαφανιστεί μην αφήνοντας ίχνη πίσω».

Τι προέκυψε από την αναζήτηση στην Ιερά Μονή Φιλοσόφου

Η δημοσιογραφική έρευνα επεκτάθηκε και στην Ιερά Μονή Φιλοσόφου, η οποία βρίσκεται στη χαράδρα του Λούσιου, νότια της Δημητσάνας. Εκεί εξετάστηκε πληροφορία που είχε φτάσει στους συγγενείς του 33χρονου, σύμφωνα με την οποία ένας άνδρας περίπου της ίδιας ηλικίας είχε φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το χρονικό διάστημα της εξαφάνισης.

Ο μοναχός με τον οποίο συνομίλησε η δημοσιογράφος διέψευσε ότι ο Κωνσταντίνος είχε διαμείνει στη μονή, εξηγώντας πως κάθε φιλοξενία προϋποθέτει σχετική έγκριση και καταγραφή των στοιχείων του επισκέπτη.

«Δεν ισχύει ότι έχουμε φιλοξενήσει εμείς τον νεαρό. Έχουμε ξενώνα αλλά για να φιλοξενήσουμε κάποιον πρέπει να πάρουμε άδεια απ’ τη μητρόπολη. Η φιλοξενία γίνεται πάντα με ένδειξη και καταγραφή των στοιχείων της ταυτότητας».

Όπως διευκρίνισε, οι χώροι διαμονής χρησιμοποιούνται μόνο όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, κυρίως για την προστασία ανθρώπων που δεν μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια τη διαδρομή τους. Επιβεβαίωσε ακόμη ότι οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους του μοναστηριού, χωρίς να εξαιρεθούν τα προσωπικά δωμάτια των μοναχών.

«Έχουν κάνει έρευνα και σ’ εμάς οι Αρχές. Έχουν ψάξει με σκυλιά όλο το μοναστήρι, τους έχουμε πάει παντού, ακόμα και στα δωμάτιά μας. Το βασικό είναι όμως ότι δεν φιλοξενούμε παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αν κάποιος αργήσει για παράδειγμα και δεν μπορεί να πεζοπορήσει τη νύχτα στο μονοπάτι που έχει πέσει και έχουν βάλει σχοινιά για να περάσεις απέναντι».

Στη δημοσιογράφο παρουσιάστηκε επίσης το βιβλίο επισκεπτών, στο οποίο, σύμφωνα με τον μοναχό, δεν υπήρχε καταχώριση του αγνοούμενου. Ο ίδιος στάθηκε και στις δυσκολίες που παρουσιάζει η μορφολογία του εδάφους, επισημαίνοντας ότι σε αρκετά σημεία της διαδρομής από την Καρύταινα υπάρχουν επικίνδυνοι γκρεμοί.

«Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Αλλά όλη διαδρομή από την Καρύταινα μέχρι εδώ είναι όλο γκρεμούς. Αν έχει πέσει κάπου 30 – 40 μέτρα κάτω είναι δύσκολο να βρεθεί».

Η απάντηση της Μητρόπολης για το ενδεχόμενο φιλοξενίας

Η αναζήτηση συνεχίστηκε στην Ιερά Μονή Προδρόμου, ένα μοναστήρι χτισμένο σε απόκρημνο βράχο, όπου η πρόσβαση έχει γίνει ακόμη πιο απαιτητική εξαιτίας κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις χειμερινές πλημμύρες.

Για να προσεγγίσουν τη μονή, οι επισκέπτες πρέπει να περπατήσουν σε δύσβατα μονοπάτια, ενώ σε ορισμένα τμήματα της διαδρομής έχουν τοποθετηθεί σχοινιά που διευκολύνουν τη διέλευση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον Ιωσήφ Αγγελίδη, γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη πως ο Κωνσταντίνος είχε επισκεφθεί το μοναστήρι, ενώ ανέφερε ότι η Μητρόπολη είχε ήδη ενημερώσει εγγράφως τις μονές για την εξαφάνισή του.

«Δεν ήρθε στο μοναστήρι καθόλου. Εμείς είχαμε ψάξει, είχαμε στείλει και έγγραφο από τη μητρόπολη προς τις ιερές μονές αλλά δεν τον έχει δει κανένας. Ήρθε και η Αστυνομία και έψαξε. Δεν είναι τόσο μεγάλα τα μοναστήρια ώστε να μην μπορούμε να τον βρούμε, ούτε θα τον κρύβαμε ενώ ανησυχούν οι γονείς του. Ακόμα κι αν ήθελε να μείνει, θα του λέγαμε πήγαινε να τα βρεις με την οικογένειά σου και μετά εμείς εδώ είμαστε».