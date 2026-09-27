Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (27/9).

Λίγα 24ωρα μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, επίσης εκτός έδρας, κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους- G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026 Τελικός

14:00 Magenta Sport 6 ATP 250 2026 Τσενγκντού

16:00 Novasports Prime Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν UEFA Nations League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Β Superbet League 2

16:00 Superbet YouTube Channel Πανιώνιος – Ζάκυνθος Superbet League 2

18:00 Magenta Sport 5 Μπαχτσεσεχίρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

19:00 Novasports Start Αυστρία – Κόσοβο UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Γιβραλτάρ – Ανδόρα UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Δανία – Ουαλία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League

19:00 ALPHA Σερβία – Ολλανδία UEFA Nations League

20:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Liga Endesa

20:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Stoiximan Super Cup Τελικός

20:30 Magenta Sport 6 Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 Magenta Sport 5 WNBA Playoffs 2026 (1ος Γύρος, 1ος Αγώνας)

21:45 Novasports 2HD Ισραήλ – Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports 1HD Νορβηγία – Πορτογαλία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports Start Γερμανία – Ελλάδα UEFA Nations League