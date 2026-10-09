Εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο για τις τελευταίες, μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση στην Αθήνα έχει αρχίσει η ΑΑΔΕ, κι ενώ μαίνεται η άνευ προηγουμένου κόντρα της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα.

Οι Αρχές «ξεσκονίζουν» τις συναυλίες της απόλυτης Ελληνίδας σταρ στο ΟΑΚΑ, το Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδειο, βάζοντας στο μικροσκόπιο τα οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το Mega, στο επίκεντρο των φορολογικών αρχών βρίσκονται οι αναφορές για υπέρογκες οικονομικές απώλειες της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, που αγγίζουν κατά πληροφορίες τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΝΤ1, γίνεται ήδη εξονυχιστικός έλεγχος στα έσοδα των συναυλιών, δηλαδή στα εισιτήρια, στο μπαρ και στα αξεσουάρ που πουλήθηκαν, καθώς και στα έξοδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ηχοσυστήματα, ο φωτισμός, το στήσιμο της σκηνής οι συνεργάτες, ο χώρος της εκδήλωσης, η βιντεοσκόπηση και ο καθαρισμός του χώρου.

Ουσιαστικά, οι ελεγκτικές αρχές ψάχνουν τον ΦΠΑ και το τιμολόγιο των χορηγών, σε ποιους δόθηκαν τα χρήματα και αν εκδόθηκαν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, εξετάζονται και οι οικονομικές συναλλαγές της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, με αφορμή τα υπέρογκα ποσά που αναφέρονται τις τελευταίες ημέρες στον δημόσιο διάλογο ή στις ανακοινώσεις των δύο πλευρών.

Έτσι, στο «ραντάρ» της Εφορίας έχει μπει και το ζήτημα της αμοιβής του Νίκου Καρβέλα και κατά πόσο αυτή έχει δηλωθεί και αποτυπωθεί κανονικά στα επίσημα φορολογικά στοιχεία.