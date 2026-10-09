Στα άκρα οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με την αντιπαράθεσή τους να παίρνει πλέον νέα τροπή. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα του κατά πόσο η δημοφιλής τραγουδίστρια θα μπορεί να συνεχίσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του γνωστού συνθέτη, ο οποίος έχει υπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εξέδωσε νέα ανακοίνωση, παίρνοντας θέση για τις τελευταίες εξελίξεις και ξεκαθαρίζοντας τη νομική του άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο». Παράλληλα, γνωστοποιεί την απόφαση της τραγουδίστριας και του ίδιου να μην εμπλακούν σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

«Όσα –για πρώτη και τελευταία φορά– η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας. Για όσα ισχυρίσθηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».

«Ο Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του», τόνισε η δικηγόρος του συνθέτη

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα πήρε νέα τροπή το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του συνθέτη να έχει ο ίδιος τον έλεγχο σχετικά με το ποιοι θα μπορούν να ερμηνεύουν ζωντανά τα τραγούδια του.

«Εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Αννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος του συνθέτη σε ανακοίνωσή της.

Η αναλυτική ανακοίνωση της δικηγόρου του συνθέτη

Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ως δημιουργός των μουσικών έργων (συνθέσεων και στίχων), είναι ο δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών. Η πλειονότητα των τραγουδιών του κ. Νίκου Καρβέλα έχει ερμηνευτεί από την κα Άννα Βίσση.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιουσιακά και ηθικά), είναι απόλυτα. Αυτό σημαίνει ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο.

Η ζωντανή ερμηνεία και εκτέλεση μουσικών έργων ενώπιον κοινού (π.χ. με συναυλίες, ζωντανές εμφανίσεις κ.λπ.) συγκαταλέγεται στα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης (εκτελεστικά δικαιώματα). Αποτελεί κοινή πρακτική διεθνώς, και εδώ και σχεδόν 100 χρόνια στην Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν των συνθετών και στιχουργών να αναθέτουν, για καθαρά πρακτικούς λόγους είσπραξης, την διαχείριση αυτή σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ). Η είσπραξη των δικαιωμάτων γίνεται βάσει αμοιβολογίου που είναι κοινό για όλους τους δημιουργούς- μέλη του ΟΣΔ.

Είναι πασίγνωστο στη συγκεκριμένη αγορά και διεθνώς καθιερωμένο, ότι η τυπική άδεια που χορηγείται από τον αρμόδιο ΟΣΔ, δεν υποκαθιστά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με την ατομική συμφωνία που ο δημιουργός δύναται να διατηρεί με τον εκάστοτε χρήστη των έργων του (εταιρεία παραγωγής κλπ). Η συγκεκριμένη πρακτική είναι εξαιρετικά συνήθης, ειδικά σε περιπτώσεις που μία συναυλία αφορά αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά μουσικά έργα του ίδιου δημιουργού. Oπως αναφέρει ο κ. Νίκος Καρβέλας στις ανακοινώσεις του, αυτή είναι η συμφωνία που ίσχυε όλα τα έτη συνεργασίας του με την κα Άννα Βίσση, συμπεριλαμβανομένης και της επίμαχης συναυλίας.

Λαμβανομένων υπόψιν των πρόσφατων γεγονότων και συμπεριφορών που περιγράφονται αναλυτικά στα ήδη εκδοθέντα Δελτία Τύπου του ίδιου του κ. Νίκου Καρβέλα, ενημερώνουμε με το παρόν ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας, όπως έχει δικαίωμα, έχει ανακαλέσει από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση, κατ’εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 12 παρ.2 του Ν. 4481/2017, την εξουσία -μεταξύ άλλων- δημόσιας εκτέλεσης του συνόλου των μουσικών του έργων δια ζωντανών ερμηνειών/εκτελέσεων (π.χ. συναυλία, ζωντανές εμφανίσεις σε κέντρα διασκέδασης κλπ), ήδη από την 30η-9-2026. Συνακόλουθα, τα ως άνω ανακληθέντα δικαιώματα, εφεξής, δεν νομιμοποιείται ο ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση να τα αδειοδοτεί σε τρίτους χρήστες, αλλά πλέον διατηρούνται και ασκούνται αποκλειστικά από τον ίδιο τον δημιουργό/δικαιούχο ατομικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας παραμένει μέλος του ΟΣΔ για τη διαχείριση από τον τελευταίο άλλων περιουσιακών εξουσιών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραγουδιών του, όπως είναι η ραδιοφωνική, τηλεοπτική μετάδοση, δημόσια εκτέλεση μηχανικά αναπαραχθέντων έργων (δημόσια εκτέλεση χωρίς ζωντανή ερμηνεία σε καταστήματα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος).

Συνακόλουθα, εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Αννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση. Το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο.

Συναφώς, επισημαίνεται ότι ο κ. Νίκος Καρβέλας προτίθεται να υπαναχωρήσει από, άλλως και σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει, οποιαδήποτε σύμβασή του με τρίτους μουσικούς εκδότες κ.λπ., και συνακόλουθα ο άνω δημιουργός θα διαχειρίζεται ατομικά και τα «μηχανικά» δικαιώματα αναπαραγωγής σε υλικούς ή/και άυλους φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, καθώς και τα on demand δικαιώματα. Απαγορεύεται, δε, οποιαδήποτε παραγωγή ή κυκλοφορία οποιουδήποτε μουσικού του έργου σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου ή/και σε υλικό ή/και άυλο φορέα ήχου και εικόνας (π.χ. βιντεοκλίπ), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε μουσικών έργων έχουν τυχόν ήδη ηχογραφηθεί.

Τέλος, ο κ. Νίκος Καρβέλας δεν έχει προβεί σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όπως εσφαλμένως γράφτηκε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κ. Νίκος Καρβέλας, ωστόσο, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο, με σκοπό την διεκδίκηση των οφειλομένων σε αυτόν.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της Άννας Βίσση, καθώς ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία σχεδόν όλων των μεγάλων επιτυχιών που έχει ερμηνεύσει στην πολυετή καριέρα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Καρβέλας τόνισε σε μία από τις ανακοινώσεις του «προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία από την ηθική μου δολοφονία».

«Αν η Άννα Βίσση τραγουδήσει δημοσίως Ν. Καρβέλα, θα πάει αυτόφωρο»

Μιλώντας χθες στο «LiveNews», η καθηγήτρια νομικής πανεπιστημίου Λευκωσίας και νομική σύμβουλος αυτοδιαχείρισης, Ειρήνη Σταματούδη, μιλώντας για το θέμα, δήλωσε στον Νίκο Ευαγγελάτο: «Αν η Άννα Βίσση τραγουδήσει δημοσίως Νίκο Καρβέλα εχει αστικές και ποινικές κυρώσεις και πάει αυτόφωρο».