Η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές, με τη συναυλία της να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο για τη μεγάλη προσέλευση όσο και για το μέγεθος της παραγωγής.

Πέρα όμως από την τεράστια προσέλευση, συζήτηση προκάλεσε και το οικονομικό μέγεθος της παραγωγής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, το συνολικό κόστος της συναυλίας φέρεται να έφτασε περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε ότι τα έσοδα της βραδιάς υπολογίζονται κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αν οι συγκεκριμένοι αριθμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε η διοργάνωση δεν έκλεισε με κέρδος, αλλά παρουσίασε οικονομική ζημία.

Όπως ειπώθηκε ακόμη στην εκπομπή, η Άννα Βίσση δεν έλαβε αμοιβή για τη συγκεκριμένη συναυλία. «Δεν ζήτησε ούτε ένα ευρώ για αμοιβή. Αυτό ήταν από την αρχή συμφωνημένο», σημείωσε ο Θάνος Βάγιος. Παρ’ όλα αυτά, η συναυλία αποτέλεσε μια εντυπωσιακή στιγμή για την ίδια και το κοινό της, προσθέτοντας ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μακρόχρονη πορεία της.