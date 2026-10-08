Στη μεγάλη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα αναφέρθηκε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κάνοντας λόγο για έναν συγκεκριμένο όρο που χάλασε τη συμφωνία μεταξύ τους. Παράλληλα, τόνισε ότι η Άννα Βίσση είναι στεναχωρημένη από τη στάση του επί δεκαετίες συνεργάτη της και πως του απαγόρευσε να του τηλεφωνήσει για να μιλήσουν για την υπόθεση.

«Η σύγκρουση προϋπήρξε μία εβδομάδα πριν από τη μεγαλειώδη συναυλία. Διότι ενώ υπήρχε μία καλή σχέση και τα πράγματα έβαιναν σωστά και χωρίς αντιδικίες και έριδες, την τελευταία εβδομάδα υπήρξε από την πλευρά του κυρίου Καρβέλα αξίωση οικονομικής φύσεως, η οποία δεν στηριζόταν πουθενά. Ούτε στον νόμο ούτε σε κάποια σύμβαση», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο κ. Δημητρακόπουλος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «το κλίμα ήταν πολύ άσχημο σε σημείο να εκτοξεύονται και απειλές ότι θα γίνει προσπάθεια από τον Νίκο Καρβέλα να ματαιωθεί η συναυλία. Αυτό το αρνητικό κλίμα συνετέλεσε ώστε την ημέρα που έγινε η εκδήλωση, δεν ήταν δυνατόν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο η γυναίκα του κ. Κούστα και παραγωγός, ιδιοκτήτρια στην ουσία της εταιρείας που διοργάνωσε όλη αυτή τη συναυλία με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάθονται στις ίδιες θέσεις. Το κλίμα δεν επέτρεπε να συνυπάρχουν και αυτό μεταφέρθηκε στην πλευρά του Νίκου Καρβέλα και δεν υπήρξε αντίδραση».

Ο ίδιος εξήγησε στη συνέχεια: «Είμαστε στο παρά ένα να υπογράψουμε μία συμφωνία ώστε να σταματήσουν αυτές οι μη νόμιμες αξιώσεις του κ. Καρβέλα και να διαγραφεί και ένα μέρος του χρέους που είχε ο κ. Καρβέλας προς την Άννα Βίσση, το οποίο αποδεικνύεται και εγγράφως… 500.000 και παραπάνω. Δυστυχώς όταν επέμεινε η πλευρά της Άννας Βίσση να μπει ο όρος ότι συμφωνούν η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας στις δημόσιες εκδηλώσεις τους και παρουσίες να μην βρίζει ο ένας τον άλλον, αυτόν τον όρο δεν τον δέχτηκε ο κ. Καρβέλας. Και εκεί σταμάτησε η συζήτηση. Ήμασταν δηλαδή στο παρά ένα».

«Ζητάει κάτι το οποίο δεν είναι συμφωνημένο στη συγκεκριμένη συναυλία και υπήρχε στο παρελθόν. Όταν έγινε στο Καλλιμάρμαρο ή στο Ηρώδειο η συναυλία, είχαν συμφωνήσει προφορικά με την Άννα Βίσση μία πλουσιοπάροχη συμφωνία, ότι αν υπήρχε και έπαιρνε αμοιβή η Άννα Βίσση, τα μισά θα τα έπαιρνε ο Νίκος Καρβέλας», επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Το θέμα ξεκίνησε από καθαρά διαφωνία επί των οικονομικών. Τα οικονομικά ζητήματα προκαλούν τους πολέμους. Αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική διαφορά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ», είπε ακόμη.

«Η Άννα Βίσση είναι στεναχωρημένη με τη στάση του. Ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να αισθάνεται ότι είναι αδικημένος. Εγώ ήθελα να μεσολαβήσω και αυτή τη στιγμή, να τον πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Όταν όμως μου το απαγορεύει η Άννα Βίσση… », σημείωσε επίσης ο δικηγόρος της τραγουδίστριας.

Σε δηλώσεις του και στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Έχω εντολή να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια».

Σε ερώτηση εάν μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να τραγουδάει τα τραγούδια του, ο δικηγόρος απάντησε πως «νομικά δεν μπορεί, γιατί τα περιουσιακά δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας τα έχει μεταβιβάσει σε έναν κοινωφελή οργανισμό που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, στιχουργών, συνθετών. Αυτοί έχουν τα περιουσιακά δικαιώματα. Το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται, για να μπορέσει να απαγορεύσει τα τραγούδια ο κ. Καρβέλας θα πρέπει να πει στα δικαστήρια ότι “η Άννα Βίσση παραβιάζει το ηθικό μου δικαίωμα”.

Πού θα το στηρίξει αυτό νομικά; Είναι ερμηνεύτρια των τραγουδιών του εδώ και πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει κάποιος τρόπος που κακοποιεί το ύφος των τραγουδιών η Άννα Βίσση, ώστε να τον οδηγήσει να της απαγορεύσει την ερμηνεία; Όχι. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αν προσφύγει στη δικαιοσύνη, οι πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή του η προσπάθεια και να απαγορευτεί η ερμηνεία των τραγουδιών του είναι ελάχιστες».

Ο κ. Δημητρακόπουλος επανέλαβε πως ο Νίκος Καρβέλας ζήτησε λίγες ημέρες πριν τη συναυλία στο ΟΑΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πως η Άννα Βίσση του είχε παραχωρήσει δάνειο πάνω από 500.000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τον δικηγόρο, 350.000 ευρώ είχε λάβει ήδη από την παραγωγή για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών.

Για το εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν στο μέλλον οι δύο καλλιτέχνες, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε πως «αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας μας. Και όλα αυτά τα οποία κάνουν, μουτζουρώνουν τη δημόσια εικόνα τους. Και προσπάθησα, τώρα όμως έχουν θυμώσει και η εντολή που έχω αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στα δικαστήρια».

Παράλληλα, τόνισε πως θα προσπαθούσε ξανά να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους, εάν του το ζητούσε η εντολέας του.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο» υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι τίποτα στημένο. «Δεν μπορείς να στήσεις κάτι που δεν σε βοηθάει επικοινωνιακά. Αυτό που βλέπουμε έχει αρνητικό πρόσημο και για τους δύο. Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι» κατέληξε.