Η δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση φαίνεται πως δεν έχει μείνει απαρατήρητη μόνο από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τις φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε σε ενέργειες για την επίδοση εγγράφου που αφορά φορολογικές εκκρεμότητες του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την κατοικία του Νίκου Καρβέλα προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο που σχετίζεται με φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένα ποσό, της τάξεως των 850.000 ευρώ, στο οποίο ο Νίκος Καρβέλας καλείται να προσκομίσει σχετικά έγγραφα που το δικαιολογούν.

Η οργισμένη αντίδραση του συνθέτη

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε ομαλά. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να αντέδρασε έντονα στην παρουσία των ελεγκτών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με φωνές και διαμαρτυρίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η ένταση ήταν τέτοια που οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου.

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση και οι επόμενες κινήσεις

Μετά την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας με φυσική παρουσία, το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στον συνθέτη, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της φορολογικής διοίκησης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες εξελίξεις της υπόθεσης και στις ενέργειες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, καθώς οι φορολογικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες οικονομικές εκκρεμότητες.