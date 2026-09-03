Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Γκλόρια Στάινεμ, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γκλόρια Στάινεμ είχε διαγράψει πορεία άνω των έξι δεκαετιών στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε το ίδρυμά της με σημερινή ανάρτηση στο Instagram.

Σύμφωνα με το ίδρυμά της, η Γκλόρια Στάινεμ πέθανε χθες, Τετάρτη, το σπίτι της στη Νέα Υόρκη, «περιτριγυρισμένη από πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούσε».