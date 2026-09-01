Λένε πως η δεκαετία των 30 μπορεί να είναι μία από τις καλύτερες περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι συχνά η εποχή κατά την οποία πολλοί εξελίσσονται επαγγελματικά, αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία και αρχίζουν να δίνουν λιγότερη σημασία στη γνώμη των άλλων.

Στην περίπτωση της Ζεντάγια, πάντως, όπως αναφέρει η Daily Mail, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι περισσότερο μπορεί να της επιφυλάσσουν τα επόμενα χρόνια. Η ηθοποιός συμπλήρωσε την Τρίτη τα 30 της χρόνια, έχοντας ήδη πετύχει μέσα στους τελευταίους μήνες μια σειρά από σημαντικά προσωπικά και επαγγελματικά ορόσημα.

Η σταρ, η οποία στο παρελθόν είχε συμπεριληφθεί από το περιοδικό Time στους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, μπήκε στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της έχοντας ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στο ενεργητικό της. Τον Αύγουστο αναδείχθηκε ως η ηθοποιός με τις υψηλότερες εισπράξεις στο box office για το 2026, έπειτα από μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη κινηματογραφικές επιτυχίες.

Η μία κινηματογραφική επιτυχία μετά την άλλη

Η χρονιά ξεκίνησε για τη Ζεντάγια με την κυκλοφορία της ανεξάρτητης δραμεντί «The Drama», στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ταινία συγκέντρωσε 132,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 28 εκατομμυρίων δολαρίων, και κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της A24. Ακολούθησε η «Οδύσσεια», στην οποία η Ζεντάγια υποδύθηκε την ελληνική θεά Αθηνά.

Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ορισμένες επιλογές στο καστ, η επική παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν εξελίχθηκε σε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, με εισπράξεις 1,458 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μέχρι στιγμής αποτελεί τη δεύτερη εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, καθώς στην κορυφή βρίσκεται ακόμη μία παραγωγή στην οποία συμμετέχει η Ζεντάγια, το «Spider-Man: Brand New Day». Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της MJ στη νέα ταινία της Marvel, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2,235 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη για την πρώην παιδική σταρ, που έγινε αρχικά γνωστή μέσα από τις σειρές του Disney Channel «Shake It Up» και «K.C. Undercover».

Την ίδια χρονιά επέστρεψε και στον ρόλο που την καθιέρωσε τηλεοπτικά, υποδυόμενη ξανά τη Rue Bennett στην τρίτη σεζόν του «Euphoria» του HBO. Παρότι η τρίτη σεζόν της σειράς του Sam Levinson δέχθηκε αρνητικά σχόλια για την πλοκή της, η ερμηνεία της Ζεντάγια απέσπασε θετικές κριτικές, χαρίζοντάς της ακόμη μία υποψηφιότητα για Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

Και η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Τον Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο της Chani στο πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three», το οποίο επίσης θεωρείται ότι θα σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Ο γάμος με τον Τομ Χόλαντ

Παρά το εξαιρετικά φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα και τα συνεχή ταξίδια για την προώθηση των ταινιών της, η Ζεντάγια βρήκε χρόνο και για μια μεγάλη αλλαγή στην προσωπική της ζωή. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κατά τη διάρκεια της προώθησης του «The Drama», η ηθοποιός είχε εμφανιστεί φορώντας μια λεπτή χρυσή βέρα στο χέρι της.

Καθώς η ίδια απέφευγε να σχολιάσει το θέμα, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι είχε παντρευτεί κρυφά τον Τομ Χόλαντ. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούσαν πως το δαχτυλίδι αποτελούσε απλώς μέρος της εμφάνισής της για την προώθηση της ταινίας, η ιστορία της οποίας περιστρέφεται γύρω από ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι πριν από τον γάμο του.

Οι φήμες ενισχύθηκαν τον Φεβρουάριο, όταν ο στιλίστας της, Law Roach, υποστήριξε ότι είχε παραστεί στον γάμο του ζευγαριού.

Τον Ιούνιο, ο Τομ Χόλαντ επιβεβαίωσε τελικά τον γάμο τους, δηλώνοντας: «Βρήκα τον άνθρωπό μου, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάντως, μία τελετή δεν ήταν αρκετή για το ζευγάρι. Οι δυο τους φέρεται να πραγματοποίησαν και δεύτερη μυστική γαμήλια εκδήλωση τον περασμένο μήνα, αυτή τη φορά κοντά στο πατρικό σπίτι του πρωταγωνιστή του «Spider-Man», στο Kingston upon Thames.

Η τελετή, κόστους περίπου 500.000 λιρών, πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές ξενοδοχείο Beaverbrook στο Surrey και κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο οι καλεσμένοι όσο και το προσωπικό δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, ώστε να αποφευχθούν διαρροές.

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα του «Spider-Man: Homecoming».

Η Ζεντάγια θέλει να κάνει ένα διάλειμμα

Παρότι Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια του Χόλιγουντ, φαίνεται πως σκοπεύουν να απομακρυνθούν για λίγο από τους έντονους ρυθμούς, όταν ολοκληρωθεί αυτή η ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.

Η Ζεντάγια είχε δηλώσει στο Elle στις αρχές του έτους: «Θα είναι μια μεγάλη χρονιά, αλλά το ωραίο είναι ότι είμαι πραγματικά περήφανη για όλα. Αγαπώ πραγματικά τη δουλειά μου». «Αλλά νομίζω ότι μετά από αυτό θα χρειαστεί να κάνω ένα μικρό διάλειμμα», είχε προσθέσει.

Μιλώντας για τα 30ά γενέθλιά της, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, παρά την εμπειρία που έχει αποκτήσει, εξακολουθεί να αισθάνεται πολύ νεότερη. «Νομίζω ότι έχω πράγματα και σοφία να προσφέρω, αλλά εξακολουθώ να νιώθω σαν παιδί. Δηλαδή, τι στο καλό, κοντεύω να γίνω 30; Μέσα μου νιώθω ακόμη παιδί», ανέφερε.

Σε άλλη συνέντευξή της στο «The Jennifer Hudson Show», είχε εξηγήσει πως πολλές γυναίκες τής έχουν πει ότι η δεκαετία των 30 είναι η καλύτερη. «Κάθε γυναίκα μου έχει πει ότι τα 30 είναι τα καλύτερα…», δήλωσε. «Και νομίζω ότι αισθάνομαι κι εγώ έτσι, γιατί τα 20 μπορεί να είναι λίγο χαοτικά. Και όλοι λένε ότι στα 30 γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου και ξέρεις τι θέλεις».

Όπως πρόσθεσε, πλέον περιμένει με ενθουσιασμό τη νέα δεκαετία της ζωής της: «Το περιμένω. Δεν το φοβάμαι. Στα μέσα των 20 μου σκεφτόμουν: “Τα 30 πλησιάζουν, κορίτσι μου, τι συμβαίνει;”. Και τώρα λέω: “Εννοείται, πάμε. Τελείωσα με τα 20. Τα βαρέθηκα”».

Τα επόμενα σχέδια του ζευγαριού

Ακόμη κι αν οι δύο ηθοποιοί σκοπεύουν να ξεκουραστούν για ένα διάστημα στις αρχές της επόμενης χρονιάς, τα επαγγελματικά τους σχέδια παραμένουν πολλά. Η Ζεντάγια πρόκειται να δανείσει τη φωνή της στη Felicia, την κόρη του Shrek και της Fiona, στο «Shrek 5», που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027.

Παράλληλα, έχει συμφωνήσει να υποδυθεί τη Ronnie Spector, τραγουδίστρια του αμερικανικού γυναικείου συγκροτήματος The Ronettes, στη βιογραφική ταινία «Be My Baby», η οποία βασίζεται στα απομνημονεύματα της ίδιας.

Ο Τομ Χόλαντ, από την πλευρά του, συνδέεται επίσης με ένα βιογραφικό κινηματογραφικό πρότζεκτ, αυτή τη φορά για τον θρυλικό Fred Astaire και τη συνεργασία του με την αδελφή και παρτενέρ του στον χορό, Adele Astaire.

Με την επαγγελματική πορεία και των δύο να συνεχίζει με εντυπωσιακούς ρυθμούς, δεν αποκλείεται κάποια ημέρα η δική τους ιστορία να αποτελέσει ακόμα και το θέμα μιας κινηματογραφικής βιογραφίας.