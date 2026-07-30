Δεν έχω δει κανέναν Spider-Man μέχρι σήμερα. Ναι, υπάρχουμε κι εμείς. Όταν, όμως, όλοι μιλάνε για το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» και το περιμένουν πώς και πώς, αποφάσισα να το δω για πρώτη φορά.

Ωστόσο, ποτέ δεν είναι αργά για να ανακαλύψεις τον «άνθρωπο-αράχνη», έστω και στις καθυστερήσεις, ταξιδεύοντας στο σύμπαν της Marvel που στο μυαλό μου το είχα συνδέσει με ψηφιακά εφέ, στολές και ατελείωτα sequels. Έτσι, μπήκα στην αίθουσα με χαμηλές προσδοκίες. Σχεδόν 2,5 ώρες μετά, κατάλαβα γιατί αυτός ο ήρωας λατρεύεται από τους οπαδούς του σαν θρησκεία. Αντί για ένα χαοτικό πανηγύρι από CGI, παρακολούθησα μια βαθιά ανθρωποκεντρική ιστορία που βάζει τον χαρακτήρα πάνω από τη δράση, «ντυμένη» με μερικές από τις πιο καθηλωτικές, χειρουργικά χορογραφημένες μάχες που έχω δει στη μεγάλη οθόνη.

Αν και δεν έχω δει τις προηγούμενες ταινίες για να έχω μέτρο σύγκρισης, θα συμμεριστώ τον ενθουσιασμό των φαν που μιλούν για τον «καλύτερο Spider-Man όλων των εποχών». Αυτό που είδα, με κέρδισε. Η ταινία δεν απευθύνεται αυστηρά στους μυημένους του είδους, όμως αν είσαι «πρωτάρης», για να καταλάβεις τι ακριβώς βλέπεις, πρέπει προηγουμένως να έχεις διαβάσει τι παίζει ή να έχεις μαζί σου έναν μυημένο για να σου εξηγεί τα cameos και τις αναφορές. Διαφορετικά, είναι πολύ εύκολο να χαθείς στη… μετάφραση.

Είδαμε την ταινία «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» και αυτά είναι τα τρία σημεία που ξεχωρίσαμε:

Ένα ανθρωποκεντρικό δράμα

«After all, tomorrow is another day». Η θρυλική ατάκα από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι -θα έλεγα- η ουσία του νέου Spider-Man. Ο Πίτερ Πάρκερ προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ του «No Way Home», όπου θυσίασε τα πάντα. Για να σώσει τον κόσμο, «έσβησε» τον εαυτό του από τη μνήμη της μεγάλης του αγάπης, της MJ, και του κολλητού του, του Ned. Σε αυτή την ταινία, η ανθρώπινη φύση νικάει τον υπερήρωα. Όταν ο Πίτερ βλέπει την MJ να φιλάει τον νέο της σύντροφο, λυγίζει. Η ζήλια και ο θυμός ενεργοποιούν την κακή πλευρά του Spider-Man. Ένα συναισθηματικό ράκος που χάνει τον έλεγχο των υπερδυνάμεών του, κάνοντας το κοινό να ταυτιστεί μαζί του όχι τόσο για τα κατορθώματά του, όσο για τις πληγές του.

Ο σκηνοθέτης Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, έχοντας στα χέρια του έναν Τομ Χόλαντ σε μια ώριμη ερμηνεία, μας αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον άνθρωπο πίσω από τη μάσκα του υπερήρωα. Ο Πίτερ Πάρκερ εδώ –θα τολμήσω να το πω– θυμίζει περισσότερο τον μοναχικό ήρωα στον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορσέζε, παρά έναν τυπικό υπερήρωα της Marvel: ένας 30άρης που ζει ολομόναχος σε μια φτωχική σοφίτα της Νέας Υόρκης.

Ο Κρέτον στέκεται στην απόλυτη απομόνωση του χαρακτήρα, απογυμνώνοντας συναισθηματικά τον ήρωά του. Ο πόνος της απώλειας –τόσο της συντρόφου και του κολλητού του, όσο και της αγαπημένης του θείας Μέι, την οποία βλέπουμε μέσα από flashbacks που είναι το ένα πιο συγκινητικό από το άλλο– αλλά και ο εσωτερικός θυμός που «καίει» τον Πάρκερ, αποτελούν την πραγματική «καρδιά» της ταινίας. Δεν βλέπεις έναν αήττητο υπερήρωα, αλλά ένα πληγωμένο παιδί που παλεύει να τα βγάλει πέρα, κι αυτό σε κάνει να ταυτιστείς μαζί του.

Οπτικά εφέ με… «βάρος» και μια ζωντανή Νέα Υόρκη

Ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον επιλέγει πολύ σοφά τα εφέ να έχουν μια γήινη, χειροπιαστή αίσθηση, η οποία κουμπώνει απόλυτα με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ταινίας. Όταν ο Spider-Man κάνει web-slinging ανάμεσα στους ουρανοξύστες του Μανχάταν, η κάμερα τον ακολουθεί με τέτοια ακρίβεια που νιώθεις στο πετσί σου τον ίλιγγο του κενού. Η Νέα Υόρκη εδώ δεν είναι απλώς ένα ψυχρό, ψηφιακό φόντο. Είναι ένας ζωντανός χαρακτήρας που σε παρασύρει στον ρυθμό του, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι είσαι κι εσύ μέρος της δράσης.

Χορογραφίες μαχών σαν κλασικό μπαλέτο

Ενδεχομένως, να ακουστεί περίεργο, αλλά οι σκηνές μάχης και δράσης είναι έτσι δομημένες που θυμίζουν κλασικό μπαλέτο. Είναι, θα έλεγα, χειρουργικά χορογραφημένες και διακρίνονται από μια μοναδική, ακροβατική γεωμετρία. Ειδικά, η σεκάνς στην οποία ο ήρωας αντιμετωπίζει την εγκληματική οργάνωση The Hand, φέρνει στο μυαλό πλάνα από την ταινία «Τίγρης και Δράκος». Και πίστεψέ με, δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής σε αυτό. Γενικότερα, η δράση στην ταινία είναι άκρως εντυπωσιακή, γεμάτη ρυθμό και –το κυριότερο– δεν σε κουράζει ούτε δευτερόλεπτο.

Τι θα ξετρελάνει τους «hardcore» φαν της Marvel

Τα cameos και ο Punisher: Η εμφάνιση του Jon Bernthal ως Punisher –για πρώτη φορά σε ταινία Spider-Man– δεν είναι ένα απλό τέχνασμα εντυπωσιασμού. Έχει απόλυτα οργανικό ρόλο στην πλοκή, ενώ η χημεία του με τον Τομ Χόλαντ είναι υποδειγματική. Η σχέση που αναπτύσσουν στην οθόνη θυμίζει έντονα τη δυναμική ενός «μεγάλου και μικρού αδελφού».

Η εμφάνιση του Hulk και η επική μάχη: Όταν η μεταμόρφωση του Πίτερ αρχίζει να εξελίσσεται με ανησυχητικό τρόπο, ο ίδιος αναζητά απαντήσεις. Απευθύνεται, έτσι, σε έναν πρώην σύμμαχό του από τους Avengers, ο οποίος πλέον λειτουργεί ως διακεκριμένος επιστήμονας και καθηγητής: τον Dr. Bruce Banner. Αυτή η συνάντηση οδηγεί αργότερα σε μια επική, ισοπεδωτική αναμέτρηση ανάμεσα στον Spider-Man και το τρομακτικό alter ego του Banner, τον Savage Hulk.

Το ντεμπούτο της Sadie Sink: Η νεαρή Jean Grey, από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες των X-Men, έχει εδώ κομβικό ρόλο. Δεν θα πω περισσότερα για να μην κάνω spoilers, ωστόσο η παρουσία της λειτουργεί ως το απόλυτο franchise setup. Στρώνει με ιδανικό τρόπο το έδαφος για την επίσημη, πολυαναμενόμενη είσοδο των X-Men στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU.

Αξίζει να τη δεις;

Θέλει κι ερώτημα; Είτε είσαι «hardcore» φαν είτε «πρωτάρης», το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» είναι μια ταινία που αξίζει και με το παραπάνω να δεις στη μεγάλη οθόνη. Θα συγκινηθείς με την ανθρώπινη πλευρά του, θα ενθουσιαστείς με τον ρυθμό της και θα εντυπωσιαστείς με τις σχεδόν χορευτικές μάχες της. Καθώς και με την ερμηνεία του Τομ Χόλαντ, ο οποίος είναι στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Η υπόθεση

Είναι μια καινούργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ, που έχει πλέον αφοσιωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man. Κυκλοφορεί όμως σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται πια με τους παλιούς του φίλους να συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς εκείνον. Η νέα κατάσταση τού επιφυλάσσει μία ανεξέλεγκτη αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα για να αποκρούσει μια νέα απειλή που στρέφεται εναντίον της πόλης και των ανθρώπων που αγαπά: έναν πανίσχυρο αντίπαλο που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Πίτερ Πάρκερ, εκείνος όμως δεν έχει ξεχάσει κανέναν.

Σκηνοθεσία: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον

Σενάριο: Κρις ΜακΚέννα, Ερικ Σόμερς

Μουσική: Μάικλ Τζακίνο

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπατάλον, Τζον Μπερνθαλ, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, Μαρκ Ράφαλο

Διάρκεια: 145 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment