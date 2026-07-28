Οι προβλέψεις για τα ζώδια σήμερα καταγράφουν μια σταδιακή αλλά ουσιαστική αλλαγή ρυθμού, καθώς η βραδινή μετακίνηση της Σελήνης στον Υδροχόο υπόσχεται να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα. Μέχρι τότε, η παραμονή της στον Αιγόκερω απαιτεί από τα ζώδια να κινηθούν με αυστηρό επαγγελματισμό, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι σε άτομα που καθυστερούν την εξέλιξή τους και να θέσουν σαφή όρια.

Παράλληλα, η όψη που σχηματίζεται με τον Χείρωνα αργότερα το βράδυ φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αποφόρτιση, αποστασιοποίηση από εντάσεις και φροντίδα της ψυχικής αντοχής, καθώς η υπερκόπωση μπορεί να φέρει ανεπιθύμητες τριβές.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για τα 12 ζώδια σήμερα

Κριός

Η ανάγκη να διεκδικήσεις και να ολοκληρώσεις τους στόχους σου γίνεται επιτακτική. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται απαιτούν εμπειρία και αποφασιστικότητα για να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Δώσε προτεραιότητα στην προσεγμένη δουλειά και παρουσίασε τον εαυτό σου με κύρος για να ενισχύσεις το επαγγελματικό σου προφίλ.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται καρμικά ζητήματα, γι’ αυτό τήρησε τους κανόνες και συμπεριφέρσου στους άλλους με σεβασμό. Το βράδυ, όταν η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο, θα έχεις την ευκαιρία να απελευθερώσεις την πιο επαναστατική σου πλευρά, οργανώνοντας έξοδο με φίλους ή ένα δείπνο με το ταίρι σου. Φρόντισε πάντως να ξεκουραστείς, καθώς ο Χείρωνας φέρνει εσωτερική ανησυχία.

Ταύρος

Τα πάντα είναι εφικτά, αρκεί να εργαστείς σκληρά. Η τρέχουσα πλανητική συγκυρία προσφέρει σημαντικές επιβραβεύσεις σε όσους αντιμετωπίζουν τις επιδιώξεις τους με σοβαρότητα. Αν συνηθίζεις να εγκαταλείπεις εγχειρήματα ή όνειρα πρόωρα, προκάλεσε τον εαυτό σου να μείνει πιστός στα πρόσφατα σχέδιά του.

Σημαντικές αποκαλύψεις και πρόοδοι εμφανίζονται το βράδυ με το πέρασμα της Σελήνης στον Υδροχόο, δείχνοντας ότι η ολοκλήρωση είναι πιο κοντά απ’ όσο υπολόγιζες. Αντιμετώπισε τις προκλήσεις κατά μέτωπο και θα αποδειχθούν λιγότερο απαιτητικές. Επιτρέψτε στον εαυτό σου να χαλαρώσει αργότερα το βράδυ όταν ενεργοποιείται ο Χείρωνας.

Δίδυμοι

Η ανάγκη για δύσκολες αποφάσεις γίνεται ορατή. Καθώς η Σελήνη κινείται στον 8ο ηλιακό σου οίκο, η υπομονή σου εξαντλείται απέναντι σε άτομα ή καταστάσεις που καθυστερούν την εξέλιξή σου. Είτε πρόκειται να βάλεις κάποιον στη θέση του, είτε να διακόψεις δεσμούς με συνεργάτες, είτε να αναδομήσεις τη στρατηγική σου, μη φοβηθείς να θέσεις αυστηρά όρια.

Δίνοντας προτεραιότητα στην προσωπική σου ενδυνάμωση, οι επιλογές σου δεν θα σε βγάλουν εκτός πορείας. Θα έχεις την ευκαιρία να μοιραστείς θετική ενέργεια μόλις η Σελήνη εισέλθει στον Υδροχόο το βράδυ. Συνδέσου με τον εσωτερικό σου κόσμο όταν ο Χείρωνας κινηθεί αθόρυβα αργότερα τη νύχτα.

Καρκίνος

Η εστίαση στη δημιουργία ισχυρών δεσμών είναι απαραίτητη. Παρόλο που δεν είσαι αρνητικός στο να φροντίζεις τους άλλους, είναι σημαντικό να προασπιστείς και τις δικές σου ανάγκες. Αν οι σχέσεις σου μπορούν να ωφεληθούν από νέες δομές που ξεκαθαρίζουν τα όρια και διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, τώρα είναι η στιγμή για αλλαγές.

Θα νιώσεις βαθιά εκτίμηση για όσους είναι διατεθειμένοι να σε ακούσουν μόλις η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο το βράδυ. Δώσε προσοχή στα άτομα που στηρίζουν την παρουσία τους δίπλα σου και κράτα αποστάσεις από όσους δεν το κάνουν, όσο ο Χείρωνας παραμένει ενεργός απόψε.

Λέων

Οι ημιτελείς λύσεις και οι παρακάμψεις δεν φέρνουν αποτελέσματα, καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον 6ο ηλιακό σου οίκο. Η προσοχή στρέφεται στο πώς οι μικρές λεπτομέρειες συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα. Αν θέλεις να εξελιχθείς, είναι καιρός να βελτιώσεις τις δεξιότητες και την τεχνική σου.

Παρατήρησε τι μπορείς να μάθεις από τους άλλους και μοιράσου τις γνώσεις σου όποτε δίνεται η ευκαιρία. Θα νιώσεις σύνδεση με τους συνεργάτες σου και υπερηφάνεια για όσα προσφέρεις μόλις η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο το βράδυ. Θυμήσου απλώς ότι η ξεκούραση τροφοδοτεί την αντοχή και φρόντισε να κοιμηθείς νωρίς όσο ο Χείρωνας φέρνει αναστατώσεις.

Παρθένος

Προκάλεσε τον εαυτό σου να ανέβει επίπεδο δημιουργικά. Η Σελήνη κινείται στον τομέα που κυβερνά τα φυσικά ταλέντα και το εγώ, ενθαρρύνοντάς σε να χτίσεις πάνω στις υπάρχουσες ικανότητές σου. Δεν είναι η ώρα να κρυφτείς στο περιθώριο. Η συγκυρία σε καλεί να βγεις μπροστά, ακόμα κι αν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν λάθη δημόσια.

Οι γύρω σου θα εντυπωσιαστούν από τη διάθεσή σου να εξελιχθείς και ελάχιστα θα ασχοληθούν με τυχόν μικροατοπήματα. Θα νιώσεις άνετα με νέες τεχνικές μόλις η Σελήνη εισέλθει στον Υδροχόο, πυροδοτώντας στιγμές ξαφνικής έμπνευσης. Ένταξε ένα πνευματικό στοιχείο στη βραδινή σου ρουτίνα όταν ο Χείρωνας ενεργοποιηθεί απόψε.

Ζυγός

Αναγνώρισε τις ρίζες σου, καθώς η Σελήνη φέρνει μια νοσταλγική και οικογενειακή ενέργεια. Εκτίμησε τα πολυτίμα μαθήματα που πήρες με την πάροδο των ετών και το πώς σε έκαναν πιο δυνατό. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο ρόλος που παίζεις στη διαμόρφωση της νέας γενιάς.

Πρόσεξε το παράδειγμα που δίνεις, αφιερώνοντας χρόνο για να συνδεθείς και να κατανοήσεις τους νεότερους ανθρώπους γύρω σου. Θα έχεις την ευκαιρία να αναδείξεις μοναδικά ταλέντα μόλις η Σελήνη κάνει το ντεμπούτο της στον Υδροχόο το βράδυ, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Αναλογίσου μήπως παλιές πληγές σε εμποδίζουν να προχωρήσεις, όσο ο Χείρωνας ενεργοποιείται αργότερα τη νύχτα.

Σκορπιός

Η διάθεση για παιχνίδια ή υποθετικά σενάρια απουσιάζει. Καθώς η Σελήνη κινείται στον τομέα που κυβερνά την επικοινωνία, διατήρησε τον έλεγχο των συζητήσεών σου εστιάζοντας αυστηρά στα γεγονότα. Επαναφορά άμεσα όποιον προσπαθήσει να ξεστρατίσει τις κουβέντες σου, χρησιμοποιώντας ξεκάθαρες εκφράσεις για να δείξεις τις προθέσεις σου.

Παρόλο που μπορεί να φανείς αυστηρός, θα αποκτήσεις πρόσβαση στις πληροφορίες που ψάχνεις. Φέρε ενθουσιασμό στο σπίτι μόλις η Σελήνη εισέλθει στον Υδροχόο και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα το βράδυ, ακόμα κι αν αυτό διαταράξει προσωρινά τις ισορροπίες.

Τοξότης

Είναι εντάξει να προσφέρεις μια επιβράβευση στον εαυτό σου, αρκεί να περιοριστείς σε απολαύσεις που βρίσκονται εντός των οικονομικών σου δυνατοτήτων. Έχεις εργαστεί σκληρά για την επιτυχία σου και οφείλεις να κάνεις μια στάση για να απολαύσεις τα οφέλη.

Αν ακόμα παλεύεις για τους στόχους σου και δεν περισσεύουν χρήματα ή χρόνος, χρησιμοποίησε αυτή την ενέργεια ως αφορμή για να απλοποιήσεις τη ζωή σου, να κατεβάσεις ταχύτητες και να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Αναλαμπές ευφυΐας θα απογειώσουν τις ιδέες σου μόλις η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο το βράδυ. Κατέγραψε κάθε λαμπρή σκέψη πριν ενεργοποιηθεί ο Χείρωνας, διαφορετικά μπορεί να ξεχάσεις λεπτομέρειες.

Αιγόκερως

Θα είναι εύκολο να περάσει το δικό σου όσο η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να δείξεις στους άλλους ότι υπολογίζεις τη γνώμη τους, ειδικά αν χρειάζεσαι υποστήριξη. Διαχείρισε τις συνθήκες με διπλωματία, δίνοντας προτεραιότητα στους στόχους σου χωρίς να αποξενώνεις τους γύρω σου.

Όταν οι επιδιώξεις γίνονται συλλογικές, θα φτάσεις πιο εύκολα στην κορυφή. Απαλλάξου από τις ευθύνες σου για να απολαύσεις απλές χαρές μόλις η Σελήνη περάσει στον Υδροχόο το βράδυ. Καθώς επιβραδύνεις για να εκτιμήσεις τις μικρές λεπτομέρειες, αποκαλύπτονται ουσιαστικές ευκαιρίες. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή σου με θετικές επιβεβαιώσεις όσο ο Χείρωνας φέρνει εσωτερική αναστάτωση απόψε.

Υδροχόος

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να αποτραβηχτείς όταν χρειάζεσαι μια στιγμή για να αναλογιστείς τα πράγματα. Μην υποτιμάς τη θεραπευτική δύναμη της μοναξιάς. Παρόλο που τα αγαπημένα σου πρόσωπα μπορεί να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τον εσωτερικό σου κόσμο, ίσως είναι καλύτερο να κρατήσεις ορισμένες σκέψεις για τον εαυτό σου προς το παρόν.

Θα είναι ευκολότερο να κατανοήσεις τι περνάς χωρίς τις γνώμες των άλλων. Θα νιώσεις πιο εξωστρεφής και σε επαφή με τις προσωπικές σου αλήθειες μόλις η Σελήνη εισέλθει στο ζώδιό σου το βράδυ. Αφιέρωσε όμως χρόνο για ξεκούραση πριν βγεις στο προσκήνιο, καθώς ο Χείρωνας δημιουργεί ανακατώματα αργότερα τη νύχτα.

Ιχθύες

Είναι αποδεκτό να ανέβεις την κοινωνική κλίμακα, αρκεί να είσαι διατεθειμένος να βοηθήσεις και άλλους στην πορεία τους. Η αξία των ισχυρών διασυνδέσεων έρχεται στο προσκήνιο καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 11ο ηλιακό σου οίκο. Συμμετείχε στην ενίσχυση του κύκλου σου δυναμώνοντας τις υπάρχουσες επαφές και επιδιώκοντας νέες.

Σκέψου ποιος από τον περίγυρό σου θα μπορούσε να ωφεληθεί από μια γνωριμία και μπορεί να λάβεις πολύτιμες συμμαχίες ως αντάλλαγμα. Προγραμμάτισε μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι μόλις η Σελήνη εισέλθει στον Υδροχόο και σχηματίσει τετράγωνο με τον Χείρωνα, ώστε να γεμίσεις τις μπαταρίες σου πριν εξαντληθείς.