Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός, Πέτρος Ξεκούκης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για το Άγιον Όρος.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιον Όρος πάνω από 90 φορές.

Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιον Όρος, αλλά η ζωή μου δεν ήταν αντάξιά του. Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», είπε ο Πέτρος Ξεκούκης.