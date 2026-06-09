Οι θαυμαστές της έχουν συνηθίσει να τη βλέπουν με εκκεντρικές εμφανίσεις και το πρόσωπό της καλυμμένο, συνήθως πίσω από έναν μεγάλο φιόγκο. Αυτή τη φορά, όμως, η τραγουδίστρια Sia έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε εντελώς διαφορετικό ύφος.

Η 50χρονη Αυστραλή τραγουδίστρια εθεάθη την Κυριακή σε αγορά παραγωγών στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα χαμηλών τόνων και άνετο look. Φορώντας ένα κρεμ καφτάνι πάνω από λευκό T-shirt, η Sia περιηγήθηκε στους πάγκους και αγόρασε λαχανικά.

Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά και ένα ανοιχτό ροζ καπέλο τύπου baseball. Σε ένα στιγμιότυπο, μάλιστα, φάνηκε ευδιάθετη να συνομιλεί με πωλητή, την ώρα που αγόραζε ένα μπουκέτο με ροζ λουλούδια.

Rarely-seen Australian pop star Sia steps out makeup-free in Los Angeles https://t.co/sjCQrJ1iNm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 9, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η εμφάνιση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Sia βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω της δικαστικής διαμάχης με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «People», η τραγουδίστρια φέρεται να συμφώνησε να καταβάλλει 40.000 δολάρια τον μήνα για τη διατροφή του δίχρονου παιδιού τους, Σόμερσοτ «Σάμι» Γουόντερ Μπερνάντ, στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής επιμέλειας.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, η Sia έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά». Η ανάρτηση θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση απάντηση στον πρώην σύντροφό της.

good dads get jobs — sia (@Sia) April 7, 2026

Η Sia κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπερνάντ τον Μάρτιο του 2025. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2022 και απέκτησαν το παιδί τους έναν χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η καταβολή της διατροφής ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026 και θα συνεχιστεί έως ότου το παιδί ενηλικιωθεί ή, εφόσον φοιτά ακόμη στο λύκειο, μέχρι να αποφοιτήσει ή να συμπληρώσει τα 19 του χρόνια.

Η τραγουδίστρια φέρεται επίσης να έχει αναλάβει τα έξοδα για το ιδιωτικό σχολείο του παιδιού, τις εξωσχολικές δραστηριότητες και την ασφάλιση υγείας. Η συμφωνία κοινής επιμέλειας προβλέπει συγκεκριμένες ημέρες κατά τις οποίες ο Μπερνάντ θα έχει το παιδί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονται οι γιορτές ανάμεσα στους δύο γονείς.

Σε νεότερη ανάρτησή της στο X, η Sia έγραψε: «Είμαι μια νηφάλια εργαζόμενη μητέρα που προσπαθεί να αγοράσει ηρεμία. Έχω την κύρια επιμέλεια του παιδιού μας και, επειδή είμαι ο μόνος γονέας με εισόδημα, πρέπει ακόμη να πληρώνω την εξαιρετικά υψηλή διατροφή που προβλέπει η Καλιφόρνια». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι η χρονιά υπήρξε «φρικτή», αλλά της έμαθε να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, να βάζει σε προτεραιότητα την οικογένειά της και να μην απορροφά την αρνητικότητα των άλλων.

I see my settlement has been picked up by the press.

I’m a sober working mom trying to buy peace. I have primary custody of our son and since i am the only parent earning income i still have to pay California’s incredibly high child support.

This has been a horrific year but it… — sia (@Sia) April 7, 2026

Η δικαστική διαμάχη είχε προηγουμένως πάρει έντονη τροπή, όταν ο Ντάνιελ Μπερνάντ, πρώην ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ζήτησε την αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια του παιδιού. Στα δικαστικά έγγραφα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Sia είναι «ακατάλληλη και αναξιόπιστη» μητέρα, κάνοντας λόγο για προβλήματα με ουσίες και εξάρτηση.

Ο ίδιος είχε ζητήσει επίσης μηνιαία διατροφή ύψους 77.245 δολαρίων για το παιδί, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας «απερίσκεπτη» και «επικίνδυνη». Η Sia αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας σε δικαστική κατάθεση ότι ήταν νηφάλια για έξι μήνες και ότι οι κατηγορίες περί χρήσης ναρκωτικών ήταν «εντελώς αβάσιμες και παραπλανητικές».

Η ερμηνεύτρια του «Chandelier» υποστήριξε ακόμη ότι ο Μπερνάντ δεν είχε «κανένα στοιχείο» πως το παιδί κινδύνευε όσο βρισκόταν υπό τη φροντίδα της. Παράλληλα, ανέφερε ότι συμμετείχε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο περιλάμβανε τακτικούς ελέγχους και τη στήριξη συνοδού νηφαλιότητας. Δικαστής απέρριψε τελικά το αίτημα του Μπερνάντ για αποκλειστική επιμέλεια.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της είχε ζητήσει και προσωρινή συζυγική υποστήριξη ύψους 250.856 δολαρίων τον μήνα, υποστηρίζοντας ότι έμεινε χωρίς εισόδημα όταν σταμάτησε να εργάζεται το 2021, προκειμένου να ανοίξει μαζί με τη Σία κλινική θεραπείας με κεταμίνη. Το πρώην ζευγάρι ίδρυσε το 2022 την εταιρεία «Modern Medicine», ωστόσο σύμφωνα με τα έγγραφα, η Sia φέρεται να σταμάτησε τη χρηματοδότηση της επιχείρησης τον Μάρτιο του 2025.

Ο Μπερνάντ υποστήριξε ότι το ποσό που ζητούσε ήταν απαραίτητο για να διατηρήσει τον «πολυτελή τρόπο ζωής» που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλάμβανε ιδιωτικά αεροσκάφη, ταξίδια, ακριβά εστιατόρια και πολυμελές προσωπικό.

Πριν από τον γάμο της με τον Ντάνιελ Μπερνάντ, η Sia είχε υπάρξει παντρεμένη για δύο χρόνια με τον σκηνοθέτη Έρικ Άντερς Λανγκ, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται το 2016.