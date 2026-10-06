Μια λέξη που παραπέμπει σε μία από τις σκοτεινότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας επέστρεψε ξαφνικά στην επικαιρότητα: πανώλη.

Ο θάνατος 28χρονης εργαζόμενης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία και ένα θρίλερ γύρω από το τι ακριβώς συνέβη. Δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιθανή πνευμονική πανώλη και ενδεχόμενη έκθεση της γυναίκας στο βακτήριο Yersinia pestis, ωστόσο οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι επρόκειτο για πανώλη και αποδίδουν τον θάνατό της σε πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας.

Πόσο πρέπει λοιπόν να μας ανησυχεί η επανεμφάνιση μιας νόσου που στο συλλογικό υποσυνείδητο έχει ταυτιστεί με τον Μαύρο Θάνατο; Πόσο εύκολα μεταδίδεται η πνευμονική μορφή της και, κυρίως, υπάρχει σήμερα λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό;

Ο ομότιμος καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκος Τζανάκης, μιλά στο Newsbeast και βάζει τα δεδομένα στη θέση τους. Όπως τονίζει, πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια, σήμερα, νόσο, η οποία μπορεί να είναι πολύ σοβαρή και μεταδοτική, αλλά αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά όταν αναγνωριστεί και θεραπευτεί εγκαίρως.

Ταυτόχρονα, για το συγκεκριμένο περιστατικό στη Ρωσία συνιστά αναμονή μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη.

Κύριε καθηγητά, η λέξη «πανώλη» από μόνη της ακούγεται τρομακτική. Τι ακριβώς είναι η πνευμονική πανώλη;

Η πνευμονική πανώλη είναι μία μορφή της πανώλης. Μία άλλη μορφή είναι η βουβωνική πανώλη. Πρόκειται σήμερα για μια πάρα πολύ σπάνια νόσο. Είναι, βέβαια, η αρρώστια που στον Μεσαίωνα θέρισε εκατομμύρια ανθρώπους και είναι γνωστή ως «πανούκλα», όπως λέγεται λαϊκά.

Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο μικρόβιο και η πνευμονική πανώλη είναι η πιο θανατηφόρα μορφή της νόσου.

Η πνευμονική πανώλη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Ναι. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Γι’ αυτό και στην περίπτωση της Ρωσίας απομονώθηκε τόσο η κοπέλα που πέθανε όσο και οι άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Αυτό που πρέπει τώρα να δούμε είναι από πού προήλθε. Αν, δηλαδή, σχετίζεται με το εργαστήριο στο οποίο εργαζόταν και όπου ασχολούνται με το συγκεκριμένο μικρόβιο. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν.

Η κλινική της εικόνα μοιάζει με μια πνευμονία;

Ναι, είναι βαριά πνευμονία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν την προλάβεις, υπάρχει θεραπεία με αντιβιοτικά. Πρέπει όμως τα αντιβιοτικά να χορηγηθούν έγκαιρα και η νόσος να αναγνωριστεί το συντομότερο δυνατόν.

Ποια είναι τα σημαντικότερα συμπτώματα;

Ο άνθρωπος είναι πολύ άρρωστος, με πολύ υψηλό πυρετό και βήχα.

Χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί; Είναι μια νόσος που θα μπορούσε να βρίσκεται «δίπλα μας»;

Όχι. Πρέπει να είσαι σε επαφή με άρρωστο. Και όσον αφορά αυτό που εμφανίστηκε στη Ρωσία, πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Κι επειδή μιλάμε για τη Ρωσία δεν είμαστε σίγουροι αν θα μάθουμε την αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος;

Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει πανικός. Δεν είναι μία αρρώστια η οποία είναι δίπλα μας. Πρέπει, όμως, να προσέξουμε πάρα πολύ την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.