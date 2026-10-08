Η Ρωσία διαψεύδει τις πληροφορίες περί δεύτερου ύποπτου κρούσματος πνευμονικής πανώλης στη Σιβηρία, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα επίσημες διευκρινίσεις για τις αναφορές που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα προληπτικά μέτρα για όσους είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη που πέθανε την περασμένη εβδομάδα έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να προκύψουν ενδείξεις για παρουσία επικίνδυνων παθογόνων.

«Έχουν ολοκληρωθεί τα προληπτικά μέτρα για όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη, η οποία απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα και δεν έχουν εντοπιστεί επικίνδυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί», ανέφερε η Αρχή.

Τι λέει το Κρεμλίνο για το δεύτερο κρούσμα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Κρεμλίνο, επιχειρώντας να διαψεύσει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με νέο ύποπτο περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι «η συντριπτική πλειονότητα όσων μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτή την κατάσταση αποτελεί παραπληροφόρηση», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις αναφορές περί δεύτερου κρούσματος.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με ύποπτα περιστατικά θα πρέπει να προέρχεται από την αρμόδια ρωσική υγειονομική ρυθμιστική αρχή, τη Rospotrebnadzor.

Στο επίκεντρο η υπόθεση της 28χρονης

Παρά τις διαψεύσεις, το ζήτημα εξακολουθεί να προκαλεί διεθνή ανησυχία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η προέλευση της ασθένειας που οδήγησε στον θάνατο μιας 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η γυναίκα πέθανε έχοντας διαγνωστεί με «πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας». Το γεγονός ότι εργαζόταν σε κέντρο που πραγματοποιεί έρευνα για την πανώλη ενίσχυσε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να επρόκειτο για περιστατικό πνευμονικής πανώλης.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν ζητήσει από τη Ρωσία να παράσχει περισσότερες πληροφορίες και να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με την υπόθεση.

Η τοποθέτηση Τραμπ για το ενδεχόμενο βιολογικού όπλου

Στο μεταξύ, ερωτηθείς την Τετάρτη για το αν υπάρχει πιθανότητα η μόλυνση να συνδέεται με βιολογικό όπλο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν το πιστεύουμε αυτό».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε παράλληλα στην ενημέρωση που έχει δοθεί από τη ρωσική πλευρά, λέγοντας: «Λένε ότι η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο», ενώ πρόσθεσε ότι «ούτε η Ρωσία δίνει πολλές πληροφορίες».